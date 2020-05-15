Survivor Barış nereli, kaç yaşında? Survivor Barış boyu kaç, burcu nedir?

Survivor 2020 sezonu Ünlüler - Gönüllüler formatıyla devam ediyor. Heyecan dolu bölümlerin ekrana geldiği Survivor'da nefes kesen parkur alanları izleyiciyi ekrana kilitliyor. İzleyiciler ise Survivor yarışmacıları hakkında bilgi almak için arayışa geçiyor. Survivor yarışmacıları arasında en çok merak edilen isimlerden biri de Barış Murat Yağcı. Peki Survivor Barış kimdir? Survivor Barış nereli ve kaç yaşında? Survivor Barış'ın burcu nedir?

SURVİVOR BARIŞ KİMDİR?

1991 yılında İzmir’de doğmuştur. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Yağcı, Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir.

Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynayan Yağcı, sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalmış ve bir dönem modellik yapmıştır.

Best Model of Turkey yarışmasına katıldıktan sonra birinci seçilen Barış Murat Yağcı, yapımcıların dikkatini çekmeyi başarınca oyunculuk eğitimi de alıp ilk dizisi olan "Kocamın Ailesi" ile oyunculuk kariyerine başlamıştır. Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandıran oyuncu, yavaş yavaş tanınmaya başlayıp son olarak "Şevkat Yerimdar" dizisinde "Bora" karakterini canlandırmıştır.

SURVİVOR BARIŞ'IN BOYU KAÇ?

Barış Murat Yağcı 1.92 boyunda, 88 kilodur.

SURVİVOR BARIŞ'IN BURCU NEDİR?

Barış Murat Yağcı'nın burcu ise Kova'dır.