Survivor Barış Özbek kimdir, kaç yaşında? Barış Özbek hangi takımlarda oynadı, nereli?

Survivor 2021 yarışmasında yer alan Barış Özbek, Galatasaray, Trabzonspor gibi takımlarda top koşturdu. Almanya'da doğan isim, evli ve bir de oğlu vardır. Survivor Barış Özbek kariyeri de araştırılanlar atasında. Barış Özbek aslen nereli?

BARIŞ ÖZBEK KİMDİR?

Özbek, 14 Eylül 1986 tarihinde Castrop-Rauxel, Almanya'da dünyaya geldi. BG Schwerin altyapısında futbola başlayan Barış Özbek, 2003-2004'te Tus Hordel'de forma giydikten sonra 2005 yılında Rot-Weiss Essen altyapısına geçti. Birçok gurbetçi oyuncu arasında sivrilen Barış, iki sene boyunca A takım forması giydi. 39 maçta 1 gol attı. 2007-2008 sezonunda da takım arkadaşı Serkan Çalık ile birlikte Galatasaray'a transfer oldu.

2007-08 sezonunda,Karl-Heinz Feldkamp ile yeniden yapılanan Galatasaray'ın ilk transferlerinden biri Barış Özbek oldu. Orta sahanın ortasında, sağ kanatta ve nadiren de olsa sağ bekte oynayabilen Barış oyunun her iki yönünü oynayabilmektedir.

Almanya Yerel Ligi takımlarından Rot-Weiss Essen'de oynayan, aynı zamanda Almanya 21 yaş altı millî futbol takımında da 16 kez forma giyen Barış'ın özellikleri Feldkamp'ın sisteminde kilit rol oynamasında etkili oldu. 2011-12, 2012-2013 sezonunda Trabzonspor forması giydi.

Trabzonspor'un formasını giyemeden Almanyada kendi kendine yaptığı antrenmanda sağ diz iç çapraz bağları kopan futbolcu 6 ay sahalardan uzak kalmıştır. Özbek, Minecan Özbek ile evlidir.

OYNADIĞI TAKIMLAR

Blau-Gelb Schwerin

SG Wattenscheid 09

DJK TuS Hordel

2003-2005 Rot-Weiss Essen

2005-2007 Rot-Weiss Essen

2007-2011 Galatasaray

2011-2013 Trabzonspor

2013-2015 Union Berlin

2015-2016 Kayserispor

2016-2017 MSV Duisburg

2018-2020 Fatih Karagümrük