TV8 kanalının ilgiyle takip edilen yarışması Survivor'da her yıl birbirinden başarılı ve hırslı yarışmacılar ter döküyor. Bu yıl en dikkat çeken isimler arasında bulunan ve yarışmada tüm gücünü ortaya koyan Barış Özbek hakkında sorular peş peşe geliyor. Peki Survivor Barış Özbek kimdir, kaç yaşında? Survivor Barış Özbek aslen nereli? İşte Survivor Barış Özbek hakkında merak edilenler...

SURVİVOR BARIŞ ÖZBEK KİMDİR?

Survivor ünlüler takımının dikkat çeken isimleri arasında bulunan Barış Özbek, Dominik Cumhuriyeti’ne ayak basar basmaz merak edilmeye başlandı. İsmini ilk kez 2007-2008 sezonunda Galatasaray’a transfer olmasıyla duyuran Barış Özbek, o dönem birlikte forma giydiği Serkan Çalık ile birlikte büyük sükse yaratmıştır. Sarı kırmızı takıma geldiği zaman henüz 22 yaşında olan Barış Özbek, pek çok karşılaşmada forma giymiştir. Barış Özbek’i Galatasaray’a transfer eden isim, tecrübeli Alman çalıştırıcı Karl-Heinz Feldkamp olmuştur. Barış Özbek, 14 Eylül 1986 yılında Almanya Castrop-Rauxel’de doğmuştur. 1.80 boyundaki Barış Özbek futbol oynadığı dönemlerde orta sahada görev almıştır. Barış Özbek zaman zaman sağ kanat ve sağ bekte de görev yapmıştır.

Barış Özbek, Almanya’da Rot-Weiss Essen takımında forma giydiği arkadaşı Serkan Çalık ile birlikte 2007-2008 yılında Galatasaray’a transfer olmuştu.

BARIŞ ÖZBEK YAŞI KAÇ?

Survivor izleyicileri tarafından merak edilen bir diğer nokta da Barış Özbek’in yaşı oldu. 1986 doğumlu olan Barış Özbek’in doğum günü 14 Eylül’dür. Barış Özbek yaşı 34’tür. Öte yandan, 34 yaşındaki Barış Özbek, verdiği bir röportajda, ailesinin yıllar önce Ankara’dan Almanya’ya yerleştiğini, babasının madenci olduğunu annesinin ev hanımı olduğunu belirtmiştir.

‘TUGAY KERİMOĞLU HAYRANIYDIM’

Barış Özbek, futbolla 6 yaşında tanıştığını ve yaşadıkları bölgedeki insanların futbola çok düşkün olduğunu belirtiyor. Her çocuk gibi sokakta futbol oynadığını ve o zamanlar bir futbol kulübünde yer almayı çok da düşünmediğini ifade eden Survivor Barış Özbek, annesinin onu götürüp BG Schwerin adlı takımın alt yapısına yazdırmasıyla futbolculuk kariyerine resmi olarak giriş yapmıştır. Çocukluk yıllarında Tugay Kerimoğlu hayranı olduğunu söyleyen Barış Özbek, Schwerin’deki ilk maçında 12-0 galip geldiklerini ancak o karşılaşmada hiç gol atamadığını ifade ediyor. Daha sonra bu durumun da üstesinden geldiğini söyleyen Barış Özbek, sonraki maçlarda çok gol attığını hatta gol krallıklarının da bulunduğunu belirtiyor.

BARIŞ ÖZBEK HANGİ TAKIMLI?

Survivor Barış Özbek ayrıca babasının da sıkı bir futbol izleyicisi olduğunu, küçükken, onunla birlikte maçlara gittiğini ifade ediyor. Galatasaray’ın UEFA Kupası’nı aldığı dönem gösterdiği başarıdan çok etkilendiğini söyleyen Barış Özbek, sarı kırmızı takımın UEFA Kupası’nı kaldırdığı günü ‘Bayram’ olarak nitelendiriyor. Barış Özbek, çocuk yaşlarda sevinçten gözyaşı döküp hayalini kurduğu takımda forma giydiğini ve bu nedenle de çok gururlu olduğunu belirtiyor.

Barış Özbek Almanya Ümit Milli Takımı’nda pek çok kez forma giymiştir.

BARIŞ ÖZBEK KARDEŞİ VAR MI? KAÇ KARDEŞ?

Barış Özbek’in Survivor’da yarışmaya başlamasıyla birlikte özel hayatına, kim olduğuna dair bilgilere ilgili daha da çok arttı. Almanya doğumlu eski futbolcunun kardeşinin olup olmadığı da araştırılıyor. Barış Özbek, verdiği bir röportajda 3 erkek kardeş olduklarını, kendisinin ise ortanca çocuk olduğunu dile getirmektedir. Barış Özbek’in 28 yaşındaki kardeşi Ufuk Özbek de kendisi gibi futbolcudur. Ufuk Özbek, Almanya’da Borussia Dortmund II takımında oynamaktadır.

BARIŞ ÖZBEK’İN KARİYERİ

Futbola, Almanya’da BG Schwerin altyapısında başlayan Barış Özbek, 2003-2004 yılında Tus Hordel’de forma giymiş ve 2005 yılında da Rot-Weiss Essen altyapısına dâhil olmuştur. Burada 2 yıl boyunca A takım forması giyen Barış Özbek, 39 maçta 1 gol attı. Barış Özbek, aynı takımda forma giydiği futbolcu Serkan Çalık ile 2007-2008 sezonunda Galatasaray’a transfer olarak adını tüm Türkiye’ye duyurdu.

BARIŞ ÖZBEK GALATASARAY DÖNEMİ VE SONRASINDA 6 AYLIK SAKATLIK

Barış Özbek, takım arkadaşı Serkan Çalık ile birlikte Galatasaray’a transfer olduğu dönem, sarı kırmızılı takım Alman Teknik Direktör Feldkamp liderliğinde yeni bir yapılanmamın içindeydi. Daha önce kimsenin tanımadığı bir futbolcu olarak Galatasaray’a transfer olan Barış Özbek, 2007 yılında bu takıma 2011 yılında veda etmiştir. Galatasaray’da 135 maçta forma giyen Barış Özbek, 12 gole imza atmıştır. Barış Özbek, 2011 yılında Karadeniz ekibi Trabzonspor’a transfer olmuştur. Ancak burada forma giyemeden Almanya’da kendi kendine antrenman yaparken sağ diz iç çapraz bağlarını koparmış ve 6 ay boyunca yeşil sahalardan uzak kalmıştır. 2013 yılına kadar bordo mavili takımda kalan Barış Özbek, yalnızca 9 maçta formayı terletebilmiştir.

UNİON BERLİN VE FATİH KARAGÜMRÜK MACERASI

Barış Özbek, Trabzonspor’dan ayrıldıktan sonra doğup büyüdüğü ülkeye, Almanya’ya geri dönmüştür. Union Berlin ile sözleşme imzalayan Barış Özbek, kariyerine burada devam etmiştir. 40 maçta forma giyen Barış Özbek, burada gol atamamıştır. Ardından Kayserispor’a imza atan ve yeniden Türkiye’ye gelen Barış Özbek, 11 maçta görev almıştır. Barış Özbek Kayserispor’dan sonra yeniden Almanya yolunu tutup Duisburg ile sözleşme yapmıştır. Burada da 22 maçta forma giyen Barış Özbek, son kez Türkiye’de şansını denemek üzere geri gelmiştir. Kariyerini Fatih Karagümrük’te sürdürmek isteyen Barış Özbek, 2018 yılında bu takıma imza atıp 29 maçta forma giyerek 2020 yılında, sözleşmesinin sona ermesiyle veda etmiştir. Barış Özbek, Fatih Karagümrük’te 1 gol atmıştır.

BARIŞ ÖZBEK BAŞARILARI

Survivor’a katılan Barış Özbek’in başarıları da futbolculuk kariyeri boyunca merak edilmiştir. Almanya’da gösterdiği başarı sonrası 2007 yılında Galatasaray’a transfer olan Barış Özbek, buradaki ilk sezonunda şampiyonluk yaşamıştır. Barış Özbek ayrıca 2008 yılında Galatasaray formasıyla Türkiye Süper Kupası’nı da kazanan kadronun içerisinde yer almıştır. Kariyeri boyunca 353 maça çıkan Barış Özbek 20 gol 28 asist yapmıştır.

BARIŞ ÖZBEK EVLİ Mİ, BEKAR MI? INSTAGRAM HESABI VAR MI?

Survivor 2021 ünlüler kadrosunda yer alan Barış Özbek’in evli olup olmadığı internette araştırılıyor. Peki Barış Özbek evli mi? Bekar mı? Barış Özbek’in Instagram hesabı ne? Şimdi bu sorulara yanıt vermeye çalışalım… Barış Özbek, uzun süre birlikte olduğu Minecan Beyazadam ile 2012 yılında evlenmiştir. Barış Özbek’in Barışcan Özbek adında bir oğlu vardır. Barış Özbek’in Instagram’daki kullanıcı adı barisozbek88’dir. Barış Özbek’in eşi Minecan da minecanozbek adıyla sosyal medyada yer almaktadır.

