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31.12.2020 - 08:28 |

Survivor Barış'tan hayranlarına kitap ve şarkı müjdesi!

'Survivor 2020'de mücadele eden ve ikinci olan 29 yaşındaki Barış Murat Yağcı, yarışma sonrası gelen teklifleri değerlendiriyor. Şarkıcılığa soyunan Yağcı, aynı zamanda kitap da yazdığını duyurdu.

Survivor Barış'tan hayranlarına kitap ve şarkı müjdesi!
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Survivor ile büyük bir çıkış yakalayan Barış Murat Yağcı sosyal medya hesabından hayranlarının sorularını yanıtladı.

Kendisi gibi 'Survivor'da yarışan Nisa Bölükbaşı ile aşk yaşan Yağcı, yeni projelerini de hayranlarına duyurdu.

29 yaşındaki Yağcı, bir hayranının sorusu üzerine çok yakında yeni şarkısının çıkacağını duyurdu. Barış Murat Yağcı, iki ay sonra da kitabının piyasaya çıkacağını söyledi.

Survivor Barıştan hayranlarına kitap ve şarkı müjdesi

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