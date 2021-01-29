Survivor Batuhan kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? İşte Batuhan Karacakaya'nın yaşamı ile ilgili bilgiler...

Survivor Batuhan, performansı ile yarışmanın dikkat çeken yarışmacıları arasında yer alıyor. Umutsuz Ev Kadınları ve Aşk-ı Memnu dizisinde oynadı. Oyuncu Batuhan Karacakya'nın hayatı ise merak ediliyor. Peki Survivor Batuhan kimdir? İşte Survivor Batuhan Karacakya'nın yaşamı...

SURVIVOR BATUHAN KİMDİR?

İstanbul’da dünyaya gelen Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997 tarihinde doğmuştur. Batuhan Karacakaya yaşı ise 24’tür. Oyunculuğunun yanı sıra sporcu kimliğiyle de öne çıkan Batuhan Karacakaya boyu 1.82’dir. Batuhan Karacakaya’nın kilosu ise 75’tir.

2007 yılında da Bıçak Sırtı dizisinde Murat Ertuğrul karakterine hayat vermiştir. Batuhan Karacakaya, 2016 yılında ise Diriliş Ertuğrul dizisine dahil olup Dündar’ı canlandırmıştır. Diriliş Ertuğrul’daki performansıyla da dikkatleri üzerine toplayan Batuhan Karacakaya, başarısını bir üst basamağa taşımayı bilmiştir.