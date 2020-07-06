Survivor Berkan Karabulut kimdir, kaç yaşında? Berkan Karabulut biyografisi

Survivor Berkan Karabulut kimdir sorusu Survivor takipçileri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Son iki haftada Sercan Yıldırım tarafından eleme potasına gönderilen Berkan Karabulut'un, Cemal Can, Barış ve Nisa arasında oluşan bağın ardından parkurlarda bir türlü istenileni veremiyor. Olaylara daha fazla duygusal yaklaşmaya başlayan Berkan Karabulut son dört dokunulmazlığın hiç birini kazanamadı. Peki Survivor Berkan Karabulut kimdir? Bu hafta adaya veda edecek mi?

SURVİVOR BERKAN KARABULUT KİMDİR?

Kişisel Eğitimci ve pilates hocasıdır. Aynı zamanda Fit2Move işletmesinin sahibi olan Berkan Karabulut, vücut geliştirme üzerine çalışmaktadır.

2011 yılında Bilecik Üniversitesi'nde okumaya başlayan Berkan Karabulut, 2015 yılında eğitimini tamamlayıp mezun olmuştur.