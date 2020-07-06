Survivor Berkan Karabulut kimdir, kaç yaşında? Berkan Karabulut biyografisi
Survivor 2020 kadrosunda yer alan isimler arasında yer alan Berkan Karabulut Ünlüler takımında başladığı macerasına sonradan Gönüllüler takımında devam etti. Ünlüler takımında sayıların azalması ile birlikte karma takımların oluştuğu haftalarda yeniden Ünlüler kadrosunda yer alan Berkan Karabulut, son altıya kalmayı başardı. İki haftadır eleme potasında olan Berkan Karabulut bu hafta adaya veda edecek mi büyük merak konusu...
Survivor Berkan Karabulut kimdir sorusu Survivor takipçileri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Son iki haftada Sercan Yıldırım tarafından eleme potasına gönderilen Berkan Karabulut'un, Cemal Can, Barış ve Nisa arasında oluşan bağın ardından parkurlarda bir türlü istenileni veremiyor. Olaylara daha fazla duygusal yaklaşmaya başlayan Berkan Karabulut son dört dokunulmazlığın hiç birini kazanamadı. Peki Survivor Berkan Karabulut kimdir? Bu hafta adaya veda edecek mi?
SURVİVOR BERKAN KARABULUT KİMDİR?
Kişisel Eğitimci ve pilates hocasıdır. Aynı zamanda Fit2Move işletmesinin sahibi olan Berkan Karabulut, vücut geliştirme üzerine çalışmaktadır.
2011 yılında Bilecik Üniversitesi'nde okumaya başlayan Berkan Karabulut, 2015 yılında eğitimini tamamlayıp mezun olmuştur.