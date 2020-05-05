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05.05.2020 - 15:31 |

Survivor Berkan kimdir, kaç yaşında? Berkan Karabulut ne iş yapıyor, sevgilisi kim? İşte biyografisi...

Survivor'da yarışan isimlerin yaşamları gündemde merak ediliyor. Bu hafta eleme listesine adı yazılan isimlerden biri ise Berkan Karabulut oldu.Eleme adayı olan Berkan'ın hayatı araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki Survivor Berkan kimdir, kaç yaşında? Berkan Karabulut ne iş yapıyor, sevgilisi kim?

Survivor Berkan kimdir, kaç yaşında? Berkan Karabulut ne iş yapıyor, sevgilisi kim? İşte biyografisi...

Berkan Karabulut, Survivor'da Ünlüler takımında yarışmaya başladı. Ancak takımlar arası yapılan değişilik sonrasında Berkan, Gönüllüler takımına geçti. Programın iddialı isimleri arasında bulunan Berkan ada konseyinde eleme adayı olarak yazıldı. Peki Survivor Berkan kimdir, kaç yaşında? İşte Berkan Karabulut'un biyografisi...

SURVIVOR BERKAN KARABULUT KİMDİR?

Gönüller takımına geçen Berkan Karabulut, kişisel eğitimci ve pilates hocası.Özel bir işletmenin sahibi olan Berkan Karabulut, vücut geliştirme üzerine çalışıyor.

2011 yılında Bilecik Üniversitesi'nde okumaya başlayan Berkan Karabulut, 2015 yılında eğitimini tamamlayıp mezun olmuştur.

SURVIVOR BERKAN’IN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Survivor Berkan’ın sevgilisi Lale Zuzanna Onuk, Varşova Sosyal Bilimler ve psikoloji üniversitesi Psikoloji bölümü 2. sınıf öğrencisiyken Miss Turkey 2018'de 19. Numarada yarışmıştır. 1,80 boyunda olan Onuk şu anda 22 yaşındadır.

Video: Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'na video ile soru sordu!ATV kanalında ramazan programları ile bilinen Nihat Hatipoğlu'na yayın esnasında Esra Polat tarafından soru yöneltildi. Ebru Polat, video göndererek İsra Suresi ile ilgili bir soruya yanıt istedi. Nihat Hatipoğlu tarafından soruya verilen yanıtı videoda görebilirsiniz.
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