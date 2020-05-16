Survivor Berkan kimdir, kaç yaşında, sevgilisi kim? Survivor Berkan Karabulut boyu kaç, ne iş yapıyor?

Survivor TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Survivor'da bu sene Ünlüler ve Gönüllüler takımları birbirleri ile rekabet ediyorlar. Berkan, Survivor'da dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alıyor. Berkan'ın yaşamı merak ediyor. Peki Survivor Berkan kimdir, kaç yaşında, sevgilisi kim? İşte Survivor Berkan Karabulut'un biyografisi...

SURVIVOR BERKAN KİMDİR?

Survivor'a Gönüllüler takımında devam eden Berkan Karabulut, kişisel Eğitimci ve pilates hocasıdır. Aynı zamanda Fit2Move işletmesinin sahibi olan Berkan Karabulut, vücut geliştirme üzerine çalışmaktadır.

2011 yılında Bilecik Üniversitesi'nde okumaya başlayan Berkan Karabulut, 2015 yılında eğitimini tamamlayıp mezun olmuştur.Berkan Karabulut, Lale Onuk ile aşk yaşıyor. Survivor Berkan'ın boyu 193 cm'dir.