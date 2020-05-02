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02.05.2020 - 21:01 |

Survivor Berkan kimdir, kaç yaşında? Survivor Berkan Karabulut biyografisi

Survivor Berkan Karabulut kimdir? Survivor 2020 yarışmacıları arasında yer alan ve Gönüllüler takımında mücadele eden Survivor Berkan Karabulut kaç yaşında, nereli? Bu yıl izleyici tarafından oldukça dikkat çeken isimlerden biri olan Berkan Karabulut hakkında merak edilenler....

Survivor Berkan kimdir, kaç yaşında? Survivor Berkan Karabulut biyografisi

Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler sezonu devam ediyor. Tüm heyecanıyla izleyicisini ekrana kilitleyen Survivor'da yarışmacıların özel hayatı merak ediliyor. Her yarışmacının biyografisi tek tek ilgi görüyor. Bu isimlerden biri de Berkan Karabulut'un biyografisi. Peki Survivor Berkan Karabulut kimdir? Survivor Berkan Karabulut nereli? Survivor Berkan Karabulut kaç yaşında? İşte Survivor Berkan Karabulut hakkında merak edilenler...

SURVİVOR BERKAN KARABULUT KİMDİR?

Kişisel Eğitimci ve pilates hocasıdır. Aynı zamanda Fit2Move işletmesinin sahibi olan Berkan Karabulut, vücut geliştirme üzerine çalışmaktadır.

2011 yılında Bilecik Üniversitesi'nde okumaya başlayan Berkan Karabulut, 2015 yılında eğitimini tamamlayıp mezun olmuştur.

2 Mayıs 2020 Magazin Haberleri Bülteni2 Mayıs 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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