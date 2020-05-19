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HaberlerMagazin Haberleri Survivor Berkan kimdir, kaç yaşında? Survivor Berkan Karabulut boyu kaç, ne iş yapıyor?
19.05.2020 - 13:52 |

Survivor Berkan kimdir, kaç yaşında? Survivor Berkan Karabulut boyu kaç, ne iş yapıyor?

Survivor Berkan'ın kazanma sevinci dikkatlerden kaçmadı. Survivor Berkan'ın oyun sonrası İspanyolca'da "sessiz" demek olan "tranquilo" kelimesini kullandı. Acun Ilıcalı, ise Berkan’a 'tranquilo' ne alaka diye sordu. Berkan'ın yaşamı ise araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Survivor Berkan kimdir, kaç yaşında?

Survivor Berkan kimdir, kaç yaşında? Survivor Berkan Karabulut boyu kaç, ne iş yapıyor?
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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'ın dünkü bölümünde Survivor Berkan'ın oyuncu sevinci dikkat çekti. Kıyasıya rekabetin olduğu program Survivor'da yarışmacıların hayatları ise merak ediliyor. Gönüller takımında yarışan Berkan ise programın öne çıkan isimleri arasında bulunuyor. Peki Survivor Berkan kimdir, kaç yaşında, boyu kaç? İşte Survivor Berkan Karabulut'un biyografisi...

SURVIVOR BERKAN KARABULUT KİMDİR?

Kişisel Eğitimci ve pilates hocasıdır. Aynı zamanda Fit2Move işletmesinin sahibi olan Berkan Karabulut, vücut geliştirme üzerine çalışmaktadır.

2011 yılında Bilecik Üniversitesi'nde okumaya başlayan Berkan Karabulut, 2015 yılında eğitimini tamamlayıp mezun olmuştur.

Survivor Berkan'ın boyu 193 cm'dir.

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