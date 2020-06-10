Survivor Berkan kimdir, kaç yaşında? Survivor Berkan Karabulut ne iş yapıyor?

Survivor'da bugün yeni takımlar belirlenecek. Çeyrek finale az bir zaman kala yarışmacıların kıyasıya rekabet devam ediyor. Haftanın her günü yayınlanan programın yarışmacıları ise merak ediliyor.Berkan Karabulut, Survivor'ın dikkat çeken isimleri arasında bulunuyor. Peki Survivor Berkan kimdir, kaç yaşında?

SURVIVOR BERKAN KARABULUT KİMDİR?

Kişisel Eğitimci ve pilates hocasıdır. Aynı zamanda Fit2Move işletmesinin sahibi olan Berkan Karabulut, vücut geliştirme üzerine çalışmaktadır.

2011 yılında Bilecik Üniversitesi'nde okumaya başlayan Berkan Karabulut, 2015 yılında eğitimini tamamlayıp mezun olmuştur.