10.06.2020 - 17:55 |
Survivor Berkan kimdir, kaç yaşında? Survivor Berkan Karabulut ne iş yapıyor?
Survivor'da adaya veda eden en son isim Yunus Emre Özden oldu. TV8'de yayınlanan program kaldığı yerden devam ediyor. Yarışma programında dikkat çeken isimlerden biri ise Berkan Karabulut. Survivor'a sonradan dahil olan Berkan'ın yaşamı araştırılıyor. İşte Survivor Berkan'ın biyografisi...
Survivor'da bugün yeni takımlar belirlenecek. Çeyrek finale az bir zaman kala yarışmacıların kıyasıya rekabet devam ediyor. Haftanın her günü yayınlanan programın yarışmacıları ise merak ediliyor.Berkan Karabulut, Survivor'ın dikkat çeken isimleri arasında bulunuyor. Peki Survivor Berkan kimdir, kaç yaşında?
SURVIVOR BERKAN KARABULUT KİMDİR?
Kişisel Eğitimci ve pilates hocasıdır. Aynı zamanda Fit2Move işletmesinin sahibi olan Berkan Karabulut, vücut geliştirme üzerine çalışmaktadır.
2011 yılında Bilecik Üniversitesi'nde okumaya başlayan Berkan Karabulut, 2015 yılında eğitimini tamamlayıp mezun olmuştur.