Survivor Berkan kimdir, kaç yaşında? Survivor Berkan'ın sevgilisi kimdir, ne iş yapıyor?

Berkan Karabulut, Survivor'a Ünlüler takımında girdi. Daha sonra takımlar arası yapılan değişiklikle beraber Gönüllüler takımına geçti. Performansı ile dikkat çeken Berkan'ın hayatı ise merak ediliyor. Peki Peki Survivor Berkan kimdir, sevgilisi kim? Survivor Berkan Karabulut kaç yaşında, ne iş yapıyor?

SURVIVOR BERKAN KARABULUT KİMDİR?

Kişisel Eğitimci ve pilates hocasıdır. Aynı zamanda Fit2Move işletmesinin sahibi olan Berkan Karabulut, vücut geliştirme üzerine çalışmaktadır.

2011 yılında Bilecik Üniversitesi'nde okumaya başlayan Berkan Karabulut, 2015 yılında eğitimini tamamlayıp mezun olmuştur.

SURVIVOR BERKAN'IN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Zuzanna Onuk İstanbul doğumludur. Varşova Sosyal Bilimler ve psikoloji üniversitesi Psikoloji bölümü 2. sınıf öğrencisiyken Miss Turkey 2018'de 19. Numarada yarışmıştır. 1,80 boyunda olan Onuk şu anda 22 yaşındadır.