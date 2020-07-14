Survivor birincisi ödülü ne olacak 2020? Survivor şampiyonu ne kadar kazanacak?

Survivor'da 5 aylık maratonun sonuna gelindi.Bugün canlı yayında Survivor'ın şampiyonu belli olacak. TV8 ekranlarında yayınlanan programda birincilik yarışı Barış ve Cemal Can arasında olacak. SMS oylaması sonucunda birinci olan ismin kazanacağı ödül ise gündemde merak konusu. Peki Survivor birincisi ödülü ne olacak? Kaç para kazanacak?

SURVIVOR'DA FİNALE KİMLER KALDI?

Survivor'da son 3'e Barış, Cemal Can ve Yasin kalmıştı. SMS oylaması sonucunda Survivor finaline çıkan iki isim Barış ve Cemal Can oldu.

SURVIVOR BİRİNCİSİNİN ÖDÜLÜ NE OLACAK?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da geçtiğimiz yıl birincisinin ödülü 500 bin TL olmuştu. Henüz bul yıl verilecek ödül ile ilgili bir açıklama bulunmuyor. Ancak bu yıl da 500 bin TL ödül verilmesi bekleniyor.