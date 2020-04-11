Survivor birleşme partisi ne zaman, hangi gün 2020? İşte Survivor birleşme partisinden görüntüler...

Survivor'da kıyasıya rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacılar ve izleyiciler ise büyük bir merakla Survivor birleşme partisini bekliyorlar. İzleyicilerin heyecanla beklediği Survivor birleşme partisinden videoları Acun Ilıcalı, Instagram hesabında paylaştı. Peki Survivor birleşme partisi ne zaman?

ACUN ILICALI SURVIVOR BİRLEŞME PARTİSİNDEN GÖRÜNTÜLER PAYLAŞTI

Acun Ilıcalı,Survivor birleşme partisinden eğlenceli anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Ilıcalı'nın paylaştığı videoda yarışmacıların halay çekerek eğlendiği görüntüler yer aldı. Aynı zamanda Ilıcalı'nın paylaştığı videoda Survivor Gönüller takımında yarışan Cemal Can Canseven’in DJ performansının geceye damga vurduğu görülüyor.

SURVIVOR BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?

Survivor birleşme partisi ile ilgili Acun Ilıcalı açıkla yaptı. Ilcalı,"Cuma günü araba oyunumuz var. Cumartesi günü yayında büyük bir derbimiz olacak. Sonra tartı yarışması olacak. En çok kilo verene, ileriki ödül oyunlarından birinde çift katı yeme imkanı vereceğiz. Pazar günü şarkı yarışması, pazartesi de takım değişikliği konseyi var. Takım değişikliğinde de bir sürprizimiz var" ifadelerini kullandı.

SURVİVOR ARABA ÖDÜLÜNÜ KİMLER KAZANDI?

Survivor yarışmacıları araba ödülü için rekabet ettikleri bölüm dün akşam ekranlara geldi.

Survivor erkeklerde araba ödülünü Mert Öcal kazandı.

Survivor araba ödülünü Elif Gören kazandı.