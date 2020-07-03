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03.07.2020 - 23:40 |

Survivor bu akşam kim kazandı? (3 Temmuz) Survivor'da iletişim oyununu hangi takım kazandı? Elif sakatlandı ve...

Survivor 2020 bu akşam 125. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. İletişim oyununun oynandığı Survivor'da bu akşam oldukça zorlu anlar yaşandı ve kazanan takım son anda belli oldu!

Survivor bu akşam kim kazandı? (3 Temmuz) Survivor'da iletişim oyununu hangi takım kazandı? Elif sakatlandı ve...
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Survivor 2020'de finale kısa bir süre kala heyecan bu akşam ekranlara gelen 125. bölümle devam etti. Dün akşam ekranlara gelen ödül oyunu sonrası bu akşam iletişim oyununda adeta nefesler kesildi. Peki bu akşam iletişim oyununu kazandı?

SURVIVOR'DA İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam ödül oyununda Kırmızı Takım ve Mavi Takım oldukça zorlu anlar yaşadı. Ödülün ailelerle görüşme olduğu oyunda yarışmacılar büyük bir mücadele verdi ve kazanan takım; 10-9 skoruyla Kırmızı takımı oldu...

ELİF SAKATLANDI!

Survivor'da bu akşam ödül oyununda ayağında ağrı hisseden Elif sakatlandı ve hastaneye kaldırıldı. Elif'in son durumu henüz açıklanmadı...

SURVIVOR'DA YENİ TAKIMLAR

Survivor'da dün akşam yayınlanan 124. yeni bölümde yeni takımlar oluştu.

Kırmızı Takım: Elif, Berkan, Barış.

Mavi Takım: Cemal Can, Yasin, Sercan

SURVIVOR 126. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Survivor 126. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak... 

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