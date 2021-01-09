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09.01.2021 - 21:32 |

Survivor Çağrı Atakan dizileri hangileri? Survivor Çağrı Atakan kimdir, boyu ve yaşı kaç?

Survivor 2021 yarışmacıları ile ilgili meraklı arayış devam ediyor. Dikkat çeken isimlerden biri olan Çağrı Atakan'ın oynadığı diziler ise merak konusu oldu. Peki Survivor Çağrı Atakan kimdir, kaç yaşında? İşte Survivor 2021 Ünlüler takımı yarışmacısı Çağrı Atakan'ın biyografisi...

Survivor Çağrı Atakan dizileri hangileri? Survivor Çağrı Atakan kimdir, boyu ve yaşı kaç?
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Survivor 2021 sezonu bu yıla damga vuracak gibi duruyor. Birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Survivor'ın yeni sezonu çok konuşuluyor. Geçtiğimiz yıl gibi bu yıl da Ünlüler ve Gönüllüler olarak oynanacak oyunlara eşlik edecek isimlerden biri de Çğrı Atakan. Peki Survivor yarışmacısı Çağrı Atakan kimdir, kaç yaşında? Çağrı Atakan hangi dizilerde oynadı?

SURVİVOR ÇAĞRI ATAKAN KİMDİR?

Çağrı Atakan, 1981 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladı. Şahin Tepesi dizisinde oynadı. Çağrı Atakan, Çukur dizisinde Remzi karakteri ile ekranlarda yer aldı.

Eğitim hayatına İstanbul’da başladı. 2007 yılında ilk kez “Arka Sıradakiler” dizisinde rol aldı. Daha sonra oyunculuğa mola verdi. Tiyatro ile ilgilendi.

Çağrı Atakan 2017 yılında “Çukur” dizisinde “Remzi” karakteri ile en büyük çıkışı yaptı. 2018 yılında “Şahin Tepesi” dizisinde “Yılmaz” karakterine hayat verdi.

Çağrı Atan günümüzde yaşamını İstanbul’da sürdürmektedir. Dizi, sinema ve tiyatro çalışmalarını ise sürdürmeye devam etmektedir.

Çağrı Atakan oynadığı dizilerin listesi aşağıda yer almaktadır.

2018 – Şahin Tepesi (Yılmaz)

2017 – Çukur (Remzi)

2007 – Arka Sıradakiler

9 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni9 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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