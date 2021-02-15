Survivor Çağrı kimdir? Çağrı Atakan kaç yaşında, nereli, dizileri neler?

Çağrı Atakan, Survivor 2021 sezonunda başarısı ile göz dolduruyor. Yarışmada annesinden bahsederek, ekran başındakileri etkilemişti. Survivor Çağrı Atakan, Ankara'da doğdu ve Bilkent Üniversitesinde eğitimini tamamladı. Çukur dizisinde de yer aldı, Arka Sıradakiler adlı gençlik dizisinde rol aldı. İşte, Survivor Çağrı Atakan biyografisi...

ÇAĞRI ATAKAN KİMDİR?

Atakan, 1981 yılında Ankara'da doğdu. Bilkent Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladı. Şahin Tepesi dizisinde oynadı. Çağrı Atakan, Çukur dizisinde Remzi karakteri ile ekranlarda yer aldı.

Survivor Çağrı kimdir, nereli Çağrı Atakan kaç yaşında, annesi kim

Eğitim hayatına İstanbul’da başladı. 2007 yılında ilk kez “Arka Sıradakiler” dizisinde rol aldı. Daha sonra oyunculuğa mola verdi. Tiyatro ile ilgilendi. Çağrı Atakan 2017 yılında “Çukur” dizisinde “Remzi” karakteri ile en büyük çıkışı yaptı. 2018 yılında “Şahin Tepesi” dizisinde “Yılmaz” karakterine hayat verdi. Çağrı Atakan günümüzde yaşamını İstanbul’da sürdürmektedir. Dizi, sinema ve tiyatro çalışmalarını ise sürdürmeye devam etmektedir.

ÇAĞRI ATAKAN DİZİLER

2020 - Çukur

2018 – Şahin Tepesi (Yılmaz)

2017 – Çukur (Remzi)

2007 – Arka Sıradakiler