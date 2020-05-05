Survivor Cemal Can Canseven kimdir, kaç yaşında? Cemal Can Canseven biyografisi

Cemal Can Canseven kimdir sorusu Survivor izleyicileri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Survivor Gönüllüler takımı kadrosunda en sakin isimler arasında yer alan Cemal Can Canseven efendiliği ve çevresi ile olan iletişimi ve sütlaca olan düşkünlüğü ile herkesin gönlünü kazanmayı başardı. Peki Cemal Can Canseven kimdir, aslen nereli?

CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

Annesi Rize'li, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can 24 yaşında, İzmir doğumlu. Kendisinden 9 yaş büyük, "küçük annem" dediği bir ablası var.

Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlayan Cemal Can, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başlayınca bu vesileyle İstanbul'a yerleşti ve arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.