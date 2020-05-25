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25.05.2020 - 20:58 |

Survivor Cemal Can Canseven kimdir? Survivor Cemal Can Canseven aslen nereli kaç yaşında?

Survivor Gönüllüler takımı kadrosunda yer alan isimler arasında yer alan Cemal Can Canseven kimdir sorusu yarışmanın takipçileri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bu akşam karaoke performansı sergileyecek olan Cemal Can Canseven parkurda olan performansı ve beyefendiliğini bu kez sahnede sesi ile farklı bir boyuta taşıyabilecek mi? Peki Cemal Can Canseven kimdir?

Survivor Cemal Can Canseven kimdir? Survivor Cemal Can Canseven aslen nereli kaç yaşında?
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Survivor Gönüllüler takımı kadrosunda yer alan ve Youtuber Danla Bilic'in yakın arkadaşı olan Cemal Can Canseven kimdir sorusu yarışmanın takipçileri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki Cemal Can Canseven kimdir?

SURVİVOR CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

Annesi Rize'li, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can 24 yaşında, İzmir doğumlu. Kendisinden 9 yaş büyük, "küçük annem" dediği bir ablası var.

Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlayan Cemal Can, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başlayınca bu vesileyle İstanbul'a yerleşti ve arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.

Nurgül Yeşilçay tedbirini aldı, bayram kutlamasında sosyal mesafe kuralına uyduSosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncu Nurgül Yeşilçay, eğlenceli bayramlaşma videosu ile takipçilerini eğlendirdi.
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Cadde Yazarları

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