Survivor Cemal Can Canseven kimdir? Survivor Cemal Can Canseven aslen nereli kaç yaşında?

Survivor Gönüllüler takımı kadrosunda yer alan ve Youtuber Danla Bilic'in yakın arkadaşı olan Cemal Can Canseven kimdir sorusu yarışmanın takipçileri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki Cemal Can Canseven kimdir?

SURVİVOR CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

Annesi Rize'li, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can 24 yaşında, İzmir doğumlu. Kendisinden 9 yaş büyük, "küçük annem" dediği bir ablası var.

Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlayan Cemal Can, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başlayınca bu vesileyle İstanbul'a yerleşti ve arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.