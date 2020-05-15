Survivor Cemal Can kim, boyu kaç, nereli? Survivor Cemal Can kaç yaşında, Danla Bilic'in arkadaşı mı?

Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar günleri yayınlanan Survivor 2020 sezonu büyük heyecanla devam ediyor. Survivor yeni bölümleri ilgiyle takip ediliyor. Aynı zamanda Survivor yarışmacılarının özel yaşamı sık sık araştırılıyor. Bu isimler arasında yer alan Cemal Can Canseven kimdir? İşte Survivor Cemal Can'ın biyografisi haberimizde...

SURVİVOR CEMAL CAN KİMDİR?

Annesi Rize'li, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can 24 yaşında, İzmir doğumlu. Kendisinden 9 yaş büyük, "küçük annem" dediği bir ablası var.

Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlayan Cemal Can, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başlayınca bu vesileyle İstanbul'a yerleşti ve arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.

Survivor Cemal Can, sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in yakın arkadaşıdır.