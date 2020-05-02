Survivor Cemal Can kimdir, kaç yaşında? Survivor Cemal Can Canseven biyografisi

Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler sezonu devam ediyor. Tüm heyecanıyla izleyicisini ekrana kilitleyen Survivor'da yarışmacıların özel hayatı merak ediliyor. Her yarışmacının biyografisi tek tek ilgi görüyor. Bu isimlerden biri de Cemal Can Canseven'in biyografisi. Peki Survivor Cemal Can Canseven kimdir? Survivor Cemal Can Canseven nereli? Survivor Cemal Can Canseven kaç yaşında? İşte Survivor Cemal Can Canseven hakkında merak edilenler...

SURVİVOR CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

Annesi Rize'li, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can 24 yaşında, İzmir doğumlu. Kendisinden 9 yaş büyük, "küçük annem" dediği bir ablası var.

Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlayan Cemal Can, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başlayınca bu vesileyle İstanbul'a yerleşti ve arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.