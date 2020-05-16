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16.05.2020 - 23:50 |

Survivor dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? Survivor eleme adayları kimler oldu?

Survivor'da bu akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. TV8 kanalının ilgiyle takip edilen yarışması Survivor'da bu akşam hangi takım dokunulmazlığı kazandı? Hangi takımdan eleme adayı çıkacak? İşte Survivor 2020'de dokunulmazlık oyunu mücadelesinde Ünlüler - Gönüllüler takımlarının galibi...

Survivor dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? Survivor eleme adayları kimler oldu?
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Haftanın 7 günü yayınlanan Survivor'da Cumartesi ve Pazar günleri sokunulmazlık oyunları oynanıyor. Büyük mücadelelerin yaşandığı anların ilki bu akşam gerçekleşti. İkinci dokunulmazlık oyunu ise yarın oynanacak. Peki Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı. Bu hafta ilk eleme adayı Ünlüler takımından çıktı.

 SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Survivor 2020'de bu haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Ünlüler kaybetti. Haftanın ilk eleme adayları Aycan ve Mert oldu.

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