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18.01.2021 - 23:43 |

Survivor Duygu kimdir? Duygu Serap Salman kaç yaşında, nereli?

Duygu Serap Salman, Survivor 2021 sezonuna yedeklerden dahil oldu. Sporcu oluşuyla yarışmada dikkatleri çekti. Ödül oyunu ile Survivor'a dahil olan Duygu İstanbul'da yaşamını sürdürüyor. Survivor Duygu kim sorusu ve biyografisi kullanıcıların yoğun olarak araştırdığı konular arasında. İşte, Survivor Duygu hayatı, mesleği...

Survivor Duygu kimdir? Duygu Serap Salman kaç yaşında, nereli?
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Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler yarışması tüm hızıyla devam ederken, 4 yeni yarışmacı yedeklerden oyuna dahil oldu. Gönüllülerde yarışacak olan Survivor Duygu Serap Salman aslen nereli, ne iş yapıyor? Çeşitli spor dallarıyla ilgilenen Duygu, aynı zamanda dans yapıyor. 

SURVİVOR DUYGU KİMDİR?

Duygu Serap Salman, 19 Mayıs 1997 tarihinde Ağrı'da dünyaya geldi. Aslen Ağrılı olan Survivor Duygu, İstanbul'da yaşamını sürdürüyor. Personel trainer olarak çalışıyor ve Yeni Levent Anadolu Lisesi'nde eğitimini tamamladı. Altı yaşından itibaren sporla ilgilenen Duygu, çalışkan olması nedeniyle hemen hemen her sporla ilgilenmiş. Voleybol, futbol, hentbol, MMA kickboks, crossfit yaptığı sporlardan.

Survivor Duygu kimdir Duygu Serap Salman kaç yaşında, nereli

Salman, iyi de bir dansçıdır ve sosyal medyada bu nedenle geniş bir takipçi kitlesi vardır. el becerilerine güvenen Survivor Duygu, birçok branşta başarılı olmanın dayanıklı, çözüm odaklı ve heyecanlı olarak kendini tarif ediyor.

 

 

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