Survivor Duygu kimdir? Duygu Serap Salman kaç yaşında, nereli?

Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler yarışması tüm hızıyla devam ederken, 4 yeni yarışmacı yedeklerden oyuna dahil oldu. Gönüllülerde yarışacak olan Survivor Duygu Serap Salman aslen nereli, ne iş yapıyor? Çeşitli spor dallarıyla ilgilenen Duygu, aynı zamanda dans yapıyor.

SURVİVOR DUYGU KİMDİR?

Duygu Serap Salman, 19 Mayıs 1997 tarihinde Ağrı'da dünyaya geldi. Aslen Ağrılı olan Survivor Duygu, İstanbul'da yaşamını sürdürüyor. Personel trainer olarak çalışıyor ve Yeni Levent Anadolu Lisesi'nde eğitimini tamamladı. Altı yaşından itibaren sporla ilgilenen Duygu, çalışkan olması nedeniyle hemen hemen her sporla ilgilenmiş. Voleybol, futbol, hentbol, MMA kickboks, crossfit yaptığı sporlardan.

Salman, iyi de bir dansçıdır ve sosyal medyada bu nedenle geniş bir takipçi kitlesi vardır. el becerilerine güvenen Survivor Duygu, birçok branşta başarılı olmanın dayanıklı, çözüm odaklı ve heyecanlı olarak kendini tarif ediyor.