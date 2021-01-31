Survivor Duygu kimdir, evli mi? Survivor Duygu Serap Salman nereli, kaç yaşında?

Survivor Duygu sevgilisi kim? Yedeklerden yarışmaya dahil olan isim gönüllüler adasında öne çıkan isimlerdendir. Survivor 2021 gönüllüler yarışmacısı Duygu aslen Ağrılı'dır. Kullanıcılar yarışmanın ardından Duygu Serap Salman hayatına dair detayları sorguluyor. İşte, detaylar...

DUYGU SERAP SALMAN KİMDİR?

Salman, 19 Mayıs 1997 doğumludur. Duygu Serap Salman 24 yaşındadır. Ağrı Doğubeyazıt doğumlu Survivor Duygu, İstanbul'da yaşamaktadır. 6 yaşından bu yana spor ile ilgili olduğunu söyleyen Survivor Duygu Salman, neredeyse dahil olmadığı branş kalmadığını ifade ediyor. Voleybol, hentbol, futbol, MMA, boks, crossfit ile ilgilendiğini söyleyen Survivor Duygu, bu sporların birçoğunda iyi durumda olduğunu dile getiriyor.

SURVİVOR DUYGU SERAP SALMAN BOYU VE KİLOSU KAÇ?

Yarışmacının boyu ve kilosu de merak konusu oldu. Survivor Duygu'nun kilosu 61'dir. Duygu'nun boyu ise 167'dir. Yeni Levent Anadolu Lisesi'nden mezun olduğunu söyleyen Duygu Serap Salman, Haliç Üniversitesi BESYÖ bölümünü de yarıda bıraktığını ifade ediyor.

TRAFİK KAZASI GEÇİRDİĞİ İÇİN GELEMEDİ

Survivor Duygu, trafik kazası geçirdiği için geçen sene yarışma şansını yitirmiş. Acun Ilıcalı, o durumu şöyle açıklıyor: “Geçen sene seçmelerde sakatlandı, trafik kazası geçirdi. Survivor seçmelerien gelme ihtimali varken gelemedi. İnat etti, seçmelerde de kendini hissettirdi ve bugün burada.”

SURVİVOR DUYGU EVLİ Mİ? INSTAGRAM HESABI VAR MI?

Survivor Duygu, erkek arkadaşı olduğunu belirtiyor. Öte yandan Survivor Duygu instagram hesabı: duyguserapsalman'dır. Şu an itibariyle 6 binden fazla takipçisi bulunan Duygu Serap Salman, spor yaparken çekilen pek çok fotoğrafını paylaşmıştır. Öte yandan Duygu'nun Twitter hesabı da 'duyguserapsalm1'dir