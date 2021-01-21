MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Survivor Duygu kimdir, son sağlık durumu nasıl? Survivor Duygu Serap Salman kaç yaşında, nereli?
21.01.2021 - 12:33 |

Survivor Duygu kimdir, son sağlık durumu nasıl? Survivor Duygu Serap Salman kaç yaşında, nereli?

Survivor Duygu, yedek yarışmacılar arasında programa dahil oldu. Survivor'da yarış hız kesmeden devam ediyor. Survivor'a yedeklerden giren Duygu Serap Salman, sakatlanınca hastaneye kaldırıldı. Survivor Duygu'nun son durumu merak ediliyor. Peki Survivor Duygu kimdir, kaç yaşında? Survivor Duygu'nun sağlık durumu nedir?

Survivor Duygu kimdir, son sağlık durumu nasıl? Survivor Duygu Serap Salman kaç yaşında, nereli?
ABONE OL

Survivor Duygu, Gönüller takımında yarışıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor programına yedekler dahil oldu.Duygu Serap Salman, Survivor'a yedekler arasında katılan yarışmacılardan biri oldu. Survivor Duygu'nun yarışta sakatlanması sonrasında hastaneye kaldırıldı. Survivor Duygu kimdir, kaç yaşında?

SURVİVOR DUYGU SAĞLIK DURUMU NEDİR?

Survivor Duygu yarışma esnasında sakatlandı. Duygu sakatlanması sonrasında ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Duygu'nun son durumu tedavi süreci sonrasında açıklanacak.

SURVIVOR DUYGU KİMDİR?

Survivor Duygu, 19 Mayıs 1997 tarihinde Ağrı'da doğdu. Aslen Ağrılı olan Survivor Duygu, İstanbul'da yaşıyor. Personel trainer olarak çalışan Survivor Duygu, Yeni Levent Anadolu Lisesi mezunu. Altı yaşından beri sporla ilgilenen Survivor Duygu'nun neredeyse yapmadığı spor kalmamış. Savaşçı, başarmayı seven, çalışkan bir insan olduğunu ifade eden Survivor Duygu; voleybol, futbol, hentbol, MMA kickboks, crossfit yaptığı sporlardan bazıları...

Duygu Serap Salman 20’li yaşlarında başına aktif olarak boks yapan başarılı bir sporcudur. Duygu Serap Salman Survivor 2021’de Gönüllüler takımında yer alarak büyük bir fırsat yakalamıştır. Özellikle sosyal medyada yaptığı dans paylaşımları ile 5 binden fazla takipçiye sahip olan

Yokluktan, açlıktan, susuzluktan beslenen biri olarak Survivor'a çok yakışacağını düşünüyor. El becerilerine güvenen yarışmacı, birçok branşta başarılı olmanın avantajı ile Survivor'da başarılı olacağına inanıyor. Survivor'a katılmasının işinde daha iyi bir yerlere gelmesini sağlayacağını da düşünüyor.

    Koronavirüse yakalanan Okan Karacan'dan sevindiren haber!Koronavirüs tedavisi için 10 gün önce hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu ve sunucu Okan Karacan'dan sevindiren haber geldi. Sosyal medya hesabından video paylaşan Karacan, taburcu oldu.
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika - Ahmed Kutucu, Heracles'e kiralandı

    Son dakika - Ahmed Kutucu, Heracles'e kiralandı

    Son dakika | Halil Dervişoğlu'nun babası açıkladı: Galatasaray ile anlaştık

    Son dakika | Halil Dervişoğlu'nun babası açıkladı: Galatasaray ile anlaştık

    Son Dakika | Ersun Yanal istifadan vazgeçirildi

    Son Dakika | Ersun Yanal istifadan vazgeçirildi

    Mehmet Sepil: Ünal Karaman'la düşüncelerimizde bir fark olmadığını gördük

    Mehmet Sepil: Ünal Karaman'la düşüncelerimizde bir fark olmadığını gördük

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet