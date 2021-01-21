Survivor Duygu kimdir, son sağlık durumu nasıl? Survivor Duygu Serap Salman kaç yaşında, nereli?

Survivor Duygu, Gönüller takımında yarışıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor programına yedekler dahil oldu.Duygu Serap Salman, Survivor'a yedekler arasında katılan yarışmacılardan biri oldu. Survivor Duygu'nun yarışta sakatlanması sonrasında hastaneye kaldırıldı. Survivor Duygu kimdir, kaç yaşında?

SURVİVOR DUYGU SAĞLIK DURUMU NEDİR?

Survivor Duygu yarışma esnasında sakatlandı. Duygu sakatlanması sonrasında ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Duygu'nun son durumu tedavi süreci sonrasında açıklanacak.

SURVIVOR DUYGU KİMDİR?

Survivor Duygu, 19 Mayıs 1997 tarihinde Ağrı'da doğdu. Aslen Ağrılı olan Survivor Duygu, İstanbul'da yaşıyor. Personel trainer olarak çalışan Survivor Duygu, Yeni Levent Anadolu Lisesi mezunu. Altı yaşından beri sporla ilgilenen Survivor Duygu'nun neredeyse yapmadığı spor kalmamış. Savaşçı, başarmayı seven, çalışkan bir insan olduğunu ifade eden Survivor Duygu; voleybol, futbol, hentbol, MMA kickboks, crossfit yaptığı sporlardan bazıları...

Duygu Serap Salman 20’li yaşlarında başına aktif olarak boks yapan başarılı bir sporcudur. Duygu Serap Salman Survivor 2021’de Gönüllüler takımında yer alarak büyük bir fırsat yakalamıştır. Özellikle sosyal medyada yaptığı dans paylaşımları ile 5 binden fazla takipçiye sahip olan

Yokluktan, açlıktan, susuzluktan beslenen biri olarak Survivor'a çok yakışacağını düşünüyor. El becerilerine güvenen yarışmacı, birçok branşta başarılı olmanın avantajı ile Survivor'da başarılı olacağına inanıyor. Survivor'a katılmasının işinde daha iyi bir yerlere gelmesini sağlayacağını da düşünüyor.