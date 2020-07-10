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10.07.2020 - 00:01 |

Survivor Elif kimdir, kaç yaşında, nereli? - Survivor Elif Yıldırım Gören ne iş yapıyor, mesleği nedir? İşte biyografisi...

Survivor'da bu akşam elenen isim Elif Yıldırım Gören oldu. Sevilen yarışmada son 5 kişi arasına adını yazdıran ve Acun Ilıcalı tarafından kadınlar şampiyonu ilan edilen Survivor Elif ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

Survivor Elif kimdir, kaç yaşında, nereli? - Survivor Elif Yıldırım Gören ne iş yapıyor, mesleği nedir? İşte biyografisi...
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Survivor 2020'de son 5 isimden biri olan Elif Yıldırım Gören, bu hafta iki eleme adayından biri olmuştu ve adaya veda etti. 1990 Bursa doğumlu yarışmacı ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. İşte Elif Yıldırım Gören'in hayat hikayesi...

ELİF YILDIRIM GÖREN KİMDİR?

Elif Yıldırım Gören, 14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğmuştur. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucudur. 1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.

Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.

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