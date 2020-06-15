Survivor Elif Yıldırım Gören kimdir, kaç yaşında, diskalifiye mi olacak? Elif Yıldırım Gören'in sakatlığı ne?

Survivor 2020 kadrosunda yer alan Elif Yıldırım Gören parkurdaki hızı ile dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde parkurda sakatlanan ve hastaneye kaldırılan Elif Yıldırım Gören'in sağlık durumu hakkında Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklamada Elif Yıldırım Gören'in sağlık durumunubn iyi olduğu ve yarışmaya devam edebileceği açıklamasında bulunuldu. Peki Elif Yıldırım Gören kimdir, kaç yaşında?

SURVİVOR ELİF YILDIRIM GÖREN YARIŞMAYA DEVAM EDEBİLECEK Mİ?

Survivor Elif Yıldırım Gören geçtiğimiz günlerde parkurda bir sakatlık yaşamıştı. Yaşadığı sakatlığın ardından hastaneye kaldırılan Elif Yıldırım Gören hakkında dün akşam konseyde açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı Elif Yıldırım Gören'in yarışmaya devam edebileceği açıklamasında bulundu.

ELİF YILDIRIM GÖREN KİMDİR?

14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğan Elif Yıldırım Gören, 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucumuzdur.

1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.

Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.