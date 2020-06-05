Survivor Elif Yıldırım Gören kimdir, kaç yaşında? Elif Yıldırım Gören biyografisi

Survivor'da iddialı isimler arasında yer alan Elif Yıldırım Gören kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmmaya devam ediyor. Survivor Ünlüler takımı için mücadele eden Elif Yıldırım Gören takımının üç kişi kalmasının ardından yeni sistemde haftalık oluşturulacak olan iki takım arasında Sercan'ın kaptan olması ile yeniden Kırmızı takımda mücadele etmeye başladı. Peki Elif Yıldırım Gören kimdir?

ELİF YILDIRIM GÖREN KİMDİR?

14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğan Elif Yıldırım Gören, 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucumuzdur.

1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.

Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.