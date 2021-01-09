09.01.2021 - 20:36 |
Survivor Emin Gönenç kimdir? Survivor 2021 Gönüllü yarışmacı Emin Gönenç biyografisi
Survivor 2021 sezonunda Gönüllüler takımında mücadele edecek isimlerden biri de Emin Gönenç. Her yıl olduğu gibi bu yıla da damga vuracak Survivor yarışması, kadrosuyla dikkat çekmeyi başardı. Peki Survivor 2021'in gönüllü yarışmacısı Emin Gönenç kimdir? İşte biyografisi...
Emin Günenç kimdir? Survivor Gönüllüler takımında yer alan Emin Günenç'in hayatı merak ediliyor. Sporla dolu bir hayatı olan Emin Günenç kimdir, evli mi, kaç yaşında, nereli? İşte Survivor Emin ile ilgili merak edilenler...
SURVİVOR EMİN GÜNENÇ KİMDİR?
23 Temmuz 1994 doğumlu olan Emin Günenç Tekirdağ Şarköylü. 8 yaşında futbola başladı. 10 sene boyunca futbol oynamıştır. Yaşadığı sakatlık nedeniyle futbolu bırakmıştır.
Marmara Üniversitesi makine ressamlığı bölümünde okuduktan sonra oyunculuk eğitimi almıştır. Kanal D'de yayınlanan Bir Annenin Günahı dizisinde rol almıştır.