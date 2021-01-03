MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Survivor Emin kimdir? 2021 Survivor gönüllüler yarışmacısı Emin Günenç kaç yaşında, nereli?
03.01.2021 - 22:59 |

Survivor Emin kimdir? 2021 Survivor gönüllüler yarışmacısı Emin Günenç kaç yaşında, nereli?

Emin Günenç, Survivor 2021 sezonunda gönüllüler takımında yarışmaya katıldı. Yarışma takipçileri ise Sorvivor Emin'in hayatına dair ayrıntıları araştırıyor. Ekranların fenomen yarışmasına dahil olan Emin Günenç aslen nereli? İşte, Survivor Emin Günenç biyografisi...

Survivor Emin kimdir? 2021 Survivor gönüllüler yarışmacısı Emin Günenç kaç yaşında, nereli?
ABONE OL

Survivor 2021 ünlüler gönüllüler takımları ile TV8'de sevenleriyle buluşuyor. Yarışmanın dikkat çeken isimlerinden Emin Günenç, futbol oynadı ve oyunculuk eğitimi de aldı. Bir Annenin Günahı adlı dizide yer alan Survivor Emin kim? 

EMİN GÜNENÇ KİMDİR?

Günenç, 23 Temmuz 1994’de İstanbul’da dünyaya geldi. Aslen Tekirdağ Şarköylü olan Emin, 8 yaşında futbola başladı. 18 yaşına kadar futbol oynadı ve sakatlanınca bırakmak zorunda kaldı. Marmara Üniversitesi makine ressamlığı bölümünde okudu. Üniversite eğitimi bitince oyunculuk eğitimi aldım. Son olarak Kanal D’de yayınlanan Bir Annenin Günahı dizisinde oynadı.

3 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni3 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

4 Ocak 2021 Pazartesi burç yorumu - Günlük burç yorumları

4 Ocak 2021 Pazartesi burç yorumu - Günlük burç yorumları

Alex McCarthy'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Alex McCarthy'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Bayern Münih'ten müthiş geri dönüş! 7 gol sesi...

Bayern Münih'ten müthiş geri dönüş! 7 gol sesi...

Mustafa Tokgöz: "Penaltı kararları doğru"

Mustafa Tokgöz: "Penaltı kararları doğru"

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet