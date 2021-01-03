Survivor Emin kimdir? 2021 Survivor gönüllüler yarışmacısı Emin Günenç kaç yaşında, nereli?

Survivor 2021 ünlüler gönüllüler takımları ile TV8'de sevenleriyle buluşuyor. Yarışmanın dikkat çeken isimlerinden Emin Günenç, futbol oynadı ve oyunculuk eğitimi de aldı. Bir Annenin Günahı adlı dizide yer alan Survivor Emin kim?

EMİN GÜNENÇ KİMDİR?

Günenç, 23 Temmuz 1994’de İstanbul’da dünyaya geldi. Aslen Tekirdağ Şarköylü olan Emin, 8 yaşında futbola başladı. 18 yaşına kadar futbol oynadı ve sakatlanınca bırakmak zorunda kaldı. Marmara Üniversitesi makine ressamlığı bölümünde okudu. Üniversite eğitimi bitince oyunculuk eğitimi aldım. Son olarak Kanal D’de yayınlanan Bir Annenin Günahı dizisinde oynadı.