Survivor Emin kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? Survivor Emin Günenç nereli?

Survivor'da yarış tüm hızıyla devam ediyor. TV8 ekranlarında yayınlanan programda yer alan yarışmacıların yaşamları merak ediliyor. Emin Güneç, Survivor 2021 yarışmacıları arasında. Peki Peki Survivor Emin kimdir, kaç yaşında? İşte biyografisi...

SURVIVOR EMİN KİMDİR?

Emin Günenç, 23 Temmuz 1994’de İstanbul’da doğdu. Tekirdağ Şarköylü olan Emin Günenç, 8 yaşında futbola başladı. 18 yaşına kadar 10 sene boyunca futbol oynamıştır. Geçirdiği talihsiz bir sakatlık sonucunda futbol hayatını bırakmak zorunda kalmıştır. En son Kanal D’de yayınlanan Bir Annenin Günahı dizisinde oynadı.