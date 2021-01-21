Survivor Emin kimdir, kaç yaşında? Survivor Emin Günenç ne iş yapıyor, hangi dizilerde oynadı?

Survivor 2021 sezonunda Ünüler ve Gönüller takımının mücadelesi ekranlara geliyor. Emin Günenç, Survivor Gönüller takımında yarışıyor. Performansı ile dikkat çeken Emin'in yaşamı ise merak ediliyor. Peki Survivor Emin kimdir? İşte Survivor Emin Günenç'in biyografisi...

SURVIVOR EMİN KİMDİR?

Emin Günenç, 23 Temmuz 1994’de İstanbul’da doğdu. Tekirdağ Şarköylü olan Emin Günenç, 8 yaşında futbola başladı. 18 yaşına kadar 10 sene boyunca futbol oynamıştır. Geçirdiği talihsiz bir sakatlık sonucunda futbol hayatını bırakmak zorunda kalmıştır.

Emin Günenç, üniversiteyi Marmara Üniversitesi makine ressamlığı bölümünde okudu. Üniversiteden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. En son Kanal D’de yayınlanan Bir Annenin Günahı dizisinde oynadı.