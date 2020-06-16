Survivor Evrim Keklik kimdir, elendi mi? - Evrim Keklik nereli, hangi sporu yapıyor? İşte biyografisi...

Uzun yıllar voleybol oynayan ve Fenerbahçe ve Galatasaray gibi büyük kulüplerde forma giyen Survivor yarışmacısı Evrim Keklik, bu hafta Mavi takımda ter döküyor. İstanbullu 29 yaşındaki sporcuyla ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...



ADAYA VEDA EDEN İSİM EVRİM OLDU!



TV8'in fenomen yarışması Survivor'da heyecan bu akşam devam etti. Bireysel oyunların bu hafta başladığı yarışmada geriye sadece 8 kişi kalmış ve eleme adayları Evrim, Nisa ve Sercan olmuştu. Yarışmaya ve hayallerine veda eden isim Evrim Keklik oldu...

EVRİM KEKLİK KİMDİR?

Survivor 2020 Gönüllüler Takımı yarışmacıları arasında yer alan Evrim Keklik kendisini şu şekilde tanımlıyor:

“Merhaba, ben Evrim Keklik, 29 yaşındayım. İstanbul'da doğdum, ilkokul 1. sınıfta Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybola başladım ve 10 yıl boyunca devam ettim. Sonrasında Galatasaray voleybol takımına transfer oldum ve 1 yıl sonra oradan da Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına transferim gerçekleşti.

Sonrasında yaşadığım talihsizlik sebebiyle, omzumda oluşan sakatlığın tedavisi uzun sürdü ve voleybola ara vermek zorunda kaldım. Bu sırada, Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimime devam ettim.

Üniversitede 4 yıl yüzdüm ve 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun oldum. Üniversite eğitimim 7 yıl sürdüğü için İstanbul'a, yani ailemin yanına 2017 yılında geri döndüm ve sualtı hokeyine başladım.1 yıldır bu spor ile ilgilenmekteyim ve bir spor kulübünde yüzme antrenörlüğüne de devam ediyorum.”