Survivor Evrim Keklik kimdir, kaç yaşında? Evrim Keklik aslen nereli, bu akşam Acun Ilıcalı'yı ve İrem Kanan'ı yanebilecek mi?

Survivor Gönüllüler takımı kadrosunda yer alan Evrim Keklik kimdir sorusu yarışmayı takip eden izleyiciler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Survivor yayınlann ilk fragmanında yaşadığı duygusal anlar ile adından söz ettiren Evrim Keklik sonraki günlerde adaya uyum sağladı ve adada kadın yarışmacılar arasında iddialı isimler arasına girdi. Parkurda kazanamadığı oyunların ardından kendini kaybeden Evrim Keklik Acun Ilıcalı ile voleybol konusunda iddiaya girmiş ve ilk maçı 3.2 kaybetmişti. Acun Ilıcalı'nın takımında İrem Kanan yer alırken Evrim'in takımında ise bir dargın bir barışık Nisa Bölükbaşı yer alıyor. Peki bu akşam Survivor'da volaybol oyunun Evrim-Nisa'mı yoksa Acun Ilıcalı-İrem Kanan mı kazanacak? İşte Evrim Keklik hakkında merak edilenler...

EVRİM KEKLİK KİMDİR?

Survivor 2020 Gönüllüler Takımı yarışmacıları arasında yer alan Evrim Keklik kendisini şu şekilde tanımlıyor:

"Merhaba, ben Evrim Keklik, 29 yaşındayım. İstanbul'da doğdum, ilkokul 1. sınıfta Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybola başladım ve 10 yıl boyunca devam ettim. Sonrasında Galatasaray voleybol takımına transfer oldum ve 1 yıl sonra oradan da Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına transferim gerçekleşti.

Sonrasında yaşadığım talihsizlik sebebiyle, omzumda oluşan sakatlığın tedavisi uzun sürdü ve voleybola ara vermek zorunda kaldım. Bu sırada, Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimime devam ettim.

Üniversitede 4 yıl yüzdüm ve 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun oldum. Üniversite eğitimim 7 yıl sürdüğü için İstanbul'a, yani ailemin yanına 2017 yılında geri döndüm ve sualtı hokeyine başladım.1 yıldır bu spor ile ilgilenmekteyim ve bir spor kulübünde yüzme antrenörlüğüne de devam ediyorum."