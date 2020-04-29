Survivor Evrim kimdir, kaç yaşında? Evrim Keklik hangi takımı tutuyor, ne iş yapıyor, nereli?

Survivor yarışmasında rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Survivor'da yer alan yarışmacıların yaşamları ise izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Survivor'ın öne çıkan yarışmacılarının arasında Gönüllüler takımında yarışan Evrim Keklik de yer alıyor. Peki Survivor Evrim kimdir, ne iş yapıyor? İşte Survivor Evrim'in biyografisi...

SURVIVOR EVRİM KİMDİR?

Evrim Keklik kendisini şu şekilde anlattı:

"Merhaba, ben Evrim Keklik 29 yaşındayım. İstanbul'da doğdum ilkokul 1. sınıfta Fenerbahce Spor Kulübü'nde voleybola başladım ve 10 yıl boyunca devam ettim.

Sonrasında Galatasaray voleybol takımına transfer oldum ve 1 yıl sonra oradan da Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına transferim gerçekleşti.Omzumda oluşan sakatlıktan dolayı tedavilerim uzun sürdü ve voleybola ara vermek zorunda kaldım ve bu sırada Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimime devam ettim.

Üniversite de 4 yıl yüzdüm ve 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun oldum. Üniversite eğitimim 7 yıl sürdü. İstanbul'a ailemin yanına 2017 yılında geri döndüm ve su altı hokeyi ne başladım.1 yıldır bu spor ile ilgilenmekteyim ve bir spor kulübünde yuzme antrenörlüğüne de devam ediyorum."

SURVIVOR EVRİM HANGİ TAKIMI TUTUYOR?

Survivor 2020'de Acun Ilıcalı, Gönüllüler takımının kadrosunda yer alan yarışmacı Evrim Keklik'e ''Seni takdir ediyorum. Galatasaraylısın, Fenerbahçe'de de oynadın'' dedi.