Survivor Evrim kimdir, kaç yaşında? Evrim Keklik ne iş yapıyor, nereli?

Uzun yıllardır ekranlarda yayınlanan Survivor heyecanlı bölümleri ile ekranlara gelmeye devam ediyor. Survivor yarışmacılarının hayatları ise merak ediliyor. Gönüllüler takımında yarışan Evrim Keklik, yarışmanın öne çıkan isimleri arasında bulunuyor. Peki Survivor Evrim kimdir, kaç yaşında? İşte Evrim Keklik'in biyografisi...

SURVIVOR EVRİM KEKLİK KİMDİR?

Survivor Evrim Keklik kendisini şu şekilde tanımlıyor;

Merhaba, ben Evrim Keklik 29 yaşındayım. İstanbul'da doğdum ilkokul 1. sınıfta Fenerbahce Spor Kulübü'nde voleybola başladım ve 10 yıl boyunca devam ettim. Sonrasında Galatasaray voleybol takımına transfer oldum ve 1 yıl sonra oradan da Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına transferim gerçekleşti. Omzumda oluşan sakatlıktan dolayı tedavilerim uzun sürdü ve voleybola ara vermek zorunda kaldım bu sırada Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimime devam ettim. Üniversite de 4 yıl yüzdüm ve 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun oldum. Üniversite eğitimim 7 yıl sürdü. İstanbul'a ailemin yanına 2017 yılında geri döndüm ve sualtı hokeyi ne başladım 1 yıldır bu spor ile ilgilenmekteyim ve bir spor kulübünde yüzme antrenörlüğüne de devam ediyorum.