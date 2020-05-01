Survivor Evrim kimdir, kaç yaşında? Survivor Evrim Keklik ne iş yapıyor, nereli?

Survivor'da öne çıkan yarışmacılar arasında Evrim Keklik de bulunuyor. Evrim davranışları ve performansı ile yarışmada dikkat çekiyor. Survivor Evrim'in yaşamı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Survivor Evrim kimdir? Evrim Keklik kaç yaşında, ne iş yapıyor?

SURVIVOR EVRİM KİMDİR?

Gönüllüler takımında yarışan Evrim Keklik kendisini şu şekilde anlattı:

"Merhaba, ben Evrim Keklik 29 yaşındayım. İstanbul'da doğdum ilkokul 1. sınıfta Fenerbahce Spor Kulübü'nde voleybola başladım ve 10 yıl boyunca devam ettim.

Sonrasında Galatasaray voleybol takımına transfer oldum ve 1 yıl sonra oradan da Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına transferim gerçekleşti.Omzumda oluşan sakatlıktan dolayı tedavilerim uzun sürdü ve voleybola ara vermek zorunda kaldım ve bu sırada Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimime devam ettim.

Üniversite de 4 yıl yüzdüm ve 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun oldum. Üniversite eğitimim 7 yıl sürdü. İstanbul'a ailemin yanına 2017 yılında geri döndüm ve su altı hokeyi ne başladım.1 yıldır bu spor ile ilgilenmekteyim ve bir spor kulübünde yuzme antrenörlüğüne de devam ediyorum."