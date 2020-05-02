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02.05.2020 - 21:10 |

Survivor Evrim kimdir, kaç yaşında? Survivor Evrim Keklik nereli?

Survivor Evrim Keklik kimdir? Survivor 2020 yarışmacıları arasında yer alan ve Gönüllüler takımında mücadele eden Survivor Evrim Keklik kaç yaşında, nereli? Bu yıl izleyici tarafından oldukça dikkat çeken isimlerden biri olan Evrim Keklik hakkında merak edilenler...

Survivor Evrim kimdir, kaç yaşında? Survivor Evrim Keklik nereli?

Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler sezonu devam ediyor. Tüm heyecanıyla izleyicisini ekrana kilitleyen Survivor'da yarışmacıların özel hayatı merak ediliyor. Her yarışmacının biyografisi tek tek ilgi görüyor. Bu isimlerden biri de Evrim Keklik 'in biyografisi. Peki Survivor Evrim Keklik kimdir? Survivor Evrim Keklik nereli? Survivor Evrim Keklik kaç yaşında? İşte Survivor Evrim Keklik hakkında merak edilenler...

SURVİVOR EVRİM KEKLİK KİMDİR?

Survivor 2020 Gönüllüler Takımı yarışmacıları arasında yer alan Evrim Keklik kendisini şu şekilde tanımlıyor:

"Merhaba, ben Evrim Keklik, 29 yaşındayım. İstanbul'da doğdum, ilkokul 1. sınıfta Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybola başladım ve 10 yıl boyunca devam ettim. Sonrasında Galatasaray voleybol takımına transfer oldum ve 1 yıl sonra oradan da Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına transferim gerçekleşti.

Sonrasında yaşadığım talihsizlik sebebiyle, omzumda oluşan sakatlığın tedavisi uzun sürdü ve voleybola ara vermek zorunda kaldım. Bu sırada, Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimime devam ettim.

Üniversitede 4 yıl yüzdüm ve 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun oldum. Üniversite eğitimim 7 yıl sürdüğü için İstanbul'a, yani ailemin yanına 2017 yılında geri döndüm ve sualtı hokeyine başladım.1 yıldır bu spor ile ilgilenmekteyim ve bir spor kulübünde yüzme antrenörlüğüne de devam ediyorum."

2 Mayıs 2020 Magazin Haberleri Bülteni2 Mayıs 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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