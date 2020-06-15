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15.06.2020 - 15:50 |

Survivor Evrim kimdir, kaç yaşında? Survivor Evrim Keklik nereli, mesleği ne?

Survivor'da Mavi takımın iki dokunulmazlık oyununu kaybetmesi sonrasında Mavi takımda Elif hariç herkes eleme potasına girdi.. Evrim, Survivor'da eleme adayları arasında bulunuyor. Salı gecesi adaya veda eden isim belli olacak. Yarışmada adından söz ettiren Evrim'in yaşamı ise araştırılıyor. İşte Survivor Evrim'in hayatı...

Survivor Evrim kimdir, kaç yaşında? Survivor Evrim Keklik nereli, mesleği ne?
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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da çeyrek finale sayılı zaman kaldı. Evrim, Ardahan, Sercan ve Yasin ise eleme potasında yer alıyorlar. Dört isimden biri adaya veda edecek. Kıyasıya rekabetin olduğu Survivor'da yarışmacıların yaşamları merak konusu oluyor. Peki Survivor Evrim kimdir, kaç yaşında?

SURVIVOR EVRİM KEKLİK KİMDİR?

Survivor 2020 Gönüllüler Takımı yarışmacıları arasında yer alan Evrim Keklik kendisini şu şekilde tanımlıyor:

"Merhaba, ben Evrim Keklik, 29 yaşındayım. İstanbul'da doğdum, ilkokul 1. sınıfta Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybola başladım ve 10 yıl boyunca devam ettim. Sonrasında Galatasaray voleybol takımına transfer oldum ve 1 yıl sonra oradan da Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına transferim gerçekleşti.

Sonrasında yaşadığım talihsizlik sebebiyle, omzumda oluşan sakatlığın tedavisi uzun sürdü ve voleybola ara vermek zorunda kaldım. Bu sırada, Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimime devam ettim.

Üniversitede 4 yıl yüzdüm ve 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun oldum. Üniversite eğitimim 7 yıl sürdüğü için İstanbul'a, yani ailemin yanına 2017 yılında geri döndüm ve sualtı hokeyine başladım.1 yıldır bu spor ile ilgilenmekteyim ve bir spor kulübünde yüzme antrenörlüğüne de devam ediyorum."

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