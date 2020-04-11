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11.04.2020 - 21:46 |

Survivor Ezgi Hocaoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Survivor Ünlüler takımına sonradan katılan isimler arasında yer alan Ezgi Hocaoğlu kimdir sorusu Survivor yarışmasını takip eden izleyiciler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki Ezgi Hocaoğlu kimdir, aslen nereli?

Survivor Ezgi Hocaoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Survivor'da Ünlüler takımı için mücadele eden isimler arasında yer alan Ezgi Hocaoğlu kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Survivor'a sonradan katılan isimler arasında yer alan Ezgi Hocaoğlu performans tablosunda alt sıralarda yer alıyor. İşte Ezgi Hocaoğlu hakkında merak edilenler...

EZGİ HOCAOĞLU KİMDİR?

Milli Cimnastikçi olan yarışmacı 22 Temmuz 1995 yılında İstanbul’da doğdu. 5-16 yaş aralığında profesyonel olarak Artistik Cimnastik yaptı. Türkiye Cimnastik Federasyonu'ndan Pilates eğitmenlik belgesi aldı. 2017 yılında Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nden mezun oldu. 2018 yılında Medical Exercise Fitness Trainer belgesi aldı. Şu anda Cimnastik ve Pilates antrenörlüğüne devam etmektedir.

İşte Survivor birleşme partisinden görüntüler...Survivor yarışmasındaki birleşme partisi izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, birleşme partisinden görüntüleri sosyal medya hesabı Instagram'ın hikaye bölümünde paylaştı. Ilıcalı'nın paylaştı görüntülerde yarışmacıların halay çektiği anlar görüldü.
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Cadde Yazarları

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