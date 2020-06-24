Survivor finali ne zaman olacak? Survivor ne zaman bitecek?

Survivor'da dün akşam elenen isim Evrim Keklik oldu. Yarışmada 7 kişinin rekabeti devam ediyor. Finale doğru adım adım yaklaşırken Survivor'ın biteceği tarih ile ilgili son dakika bir açıklama gerçekleştirdi. Peki Survivor ne zaman final yapacak? İşte detaylar...

SURVIVOR FİNALİ NE ZAMAN OLACAK?

Acun Ilıcalı, Survivor izleyicisinin cevabını merak ettiği "Survivor 2020 finali ne zaman?" ve "Survivor 2020 finali nerede yapılacak?" sorularına yanıtladı.

Acun Medya'nın patronu, 'Survivor 2020'de yaşanan son gelişmelerin ele alındığı ve sahibi olduğu TV8 kanalında yayınlanan 'Survivor Panorama' programına konuk oldu.

İlerleyen günlerde büyük sürprizlerin olacağını ve son haftanın inanılmaz geçeceğini vurgulayan başarılı televizyoncu, 'Survivor 2020' büyük finalinin 13-14 Temmuz'da, İstanbul'da yapılacağını açıkladı.

"Final İstanbul'da olacak ancak yeri henüz tam belli değil. Görüşmelerimiz devam ediyor, bir yer bakıyoruz. Eğer olursa Survivor finali çok enteresan bir yerde yapılacak."

"Finale sadece eski yarışmacılar ile 'Survivor 2020' yarışmacılarının aileleri katılacak. Ailelere 4 kişilik kontenjan versek herhalde yine 100 kişi olacak."