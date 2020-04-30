Survivor Gamze Aksu kimdir, kaç yaşında? Gamze Aksu aslen nereli?

Survivor 2018 kadrosunda yer alan ve sakatlığı nedeniyle yarışmadan ayrılmak zorunda kalan Gamze Aksu daha sonra Recep İvedik 4 filminde düzenlenen Survivor yarışmasına katılan isimler arasında yer almıştı. İzmir'de kurucuları arasında yer aldığı Paprika gurubu ile birçok şarkı seslendiren Gamze Aksu son olarak ablasının doğum günü için düzenlenen aile yemeğinde eniştesi tarafından darp edildi gaberleri ile gündeme geldi.

SURVİVOR GAMZE AKSU KİMDİR?

1988 yılında dünyaya gelen Gamze Aksu 3 yaşındayken artistik jimnastiğe başladı. Tam 14 yıl bu sporu devam ettiren Aksu, daha sonra kule atlama sporu yapmaya başlamıştır. Modern Dans Bölümü'ne giren güzel oyuncu, sakatlanma yaşayınca Opera Bölümü'ne yatay geçiş yaptı. Sonrasında İzmir'de Paprika Grubu'nu kuran Gamze Aksu, uzun süre şarkı söylemiştir. Paprika ile İzmir'de, İstanbul'da ve sahil bölgelerinde konserler vermiştir.

Yalan Dünya dizisine konuk oyuncu olarak katılan yetenekli oyuncu kliplerde ve reklamlarda rol almıştır. Son olarak Recep İvedik 4 filminde Ebru karakteriyle ilk kez bir sinema filminde rol almıştır.Güzel oyuncu Gamze Aksu 1,75 boyunda ve 57 Kg ağırlığındadır.