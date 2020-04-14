Survivor Gizem kimdir, kaç yaşında? Survivor Gizem Birdan nereli, ne iş yapıyor?

Survivor Gizem kimdir? sorusunun cevabı araştırılıyor. Bu sene Survivor'a sonradan dahil olan isimler arasında yer alan Gizem Birdan, Survivor birleşme partisindeki sahne performansı ile de dikkat çekti. Peki Survivor Gizem kimdir, nereli? İşte biyografisi...

SURVIVOR GİZEM KİMDİR?

Survivor'a sonradan katılan Gizem Birdan, 5 Ağustos 1992, İstanbul'da doğdu. 10 yaşında Bakırköy Spor Kulübü'nde basketbola başladı ve 24 yaşına kadar aktif olarak basketbol oynadı.

8. sınıfta Oğuz Kaan Koleji'nden burs alarak liseyi de İstanbul'da bitirdi. Sonrasında, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile anlaştı ve 1 sene Bursa'da oynadı, devamında İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ni burslu kazandı ve eğitimini orada tamamladı.

Üniversiteden sonra "Kocamın Ailesi" dizisinde 30 bölüm yer alan Survivor Gizem, 2 sene E.S.E.K tiyatrosunda Ex S oyununda da performans sergiledi. En son "Şahin Tepesi" adlı dizi ile seyirciyle buluşan Gizem Birdan'ın birkaç reklam projesinde de yer aldığı biliniyor.