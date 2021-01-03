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03.01.2021 - 22:17 |

Survivor Hanzade kimdir? Hanzade Ofluoğlu kaç yaşında, nereli? Gönüllüler takımından Hanzade Ofluoğlu biyografisi

Survivor 2021 yarışması gönüllüler takımı yarışmacıları açıklandı. Daha önce Survivor sunuculuğu da yapan Hanzade Ofluoğlu, 2021 sezonunda gönüllüler takımından yarışmaya dahil oldu. Peki, 2021 Survivor gönüllüler takımı yarışmacısı Hanzade kimdir?

Survivor Hanzade kimdir? Hanzade Ofluoğlu kaç yaşında, nereli? Gönüllüler takımından Hanzade Ofluoğlu biyografisi
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Hanzade Ofluoğlu, TV8 izleyenlerin yakından tanıdığı bir isim. Daha önce çeşitli programların sunuculuğunu üstlendi. Survivor izleyicileri ise gönüllüler kadrosunda yer alan isimleri araştırıyor. Survivor Hanzade hakkında detaylı bilgi haberimizde.

HANZADE OFLUOĞLU KİMDİR?

Ofluoğlu, 1988 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Liseye kadar İzmir’de okudu. 17 yaşında Koç Üniversitesi’nde okumak için İstanbul’a geldi. Mezun olduktan sonra 5 yıl Acun Medya’da sunuculuk yapan Hanzade, daha sonra sporla ilgilenmeye başladı. 3 yıldır takım sporu olarak flagfootball oynuyor. 10 yıldır evli olan ismin iki köpeği bulunuyor. 

3 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni3 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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