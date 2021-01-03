Survivor Hanzade kimdir? Hanzade Ofluoğlu kaç yaşında, nereli? Gönüllüler takımından Hanzade Ofluoğlu biyografisi

Hanzade Ofluoğlu, TV8 izleyenlerin yakından tanıdığı bir isim. Daha önce çeşitli programların sunuculuğunu üstlendi. Survivor izleyicileri ise gönüllüler kadrosunda yer alan isimleri araştırıyor. Survivor Hanzade hakkında detaylı bilgi haberimizde.

HANZADE OFLUOĞLU KİMDİR?

Ofluoğlu, 1988 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Liseye kadar İzmir’de okudu. 17 yaşında Koç Üniversitesi’nde okumak için İstanbul’a geldi. Mezun olduktan sonra 5 yıl Acun Medya’da sunuculuk yapan Hanzade, daha sonra sporla ilgilenmeye başladı. 3 yıldır takım sporu olarak flagfootball oynuyor. 10 yıldır evli olan ismin iki köpeği bulunuyor.