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30.01.2021 - 13:49 |

Survivor Hanzade kimdir, kaç yaşında? Survivor Hanzade Ofluoğlu'nun yaşamı ile ilgili detaylar...

Survivor Hanzade, şimdilerde yarışmacı olarak yer aldığı Survivor programında geçtiğimiz yıllarda ise sunuculuk yapıyordu. Hanzade Ofluoğlu'nun yaşamı ise merak konusu oldu. Peki Survivor Hanzade kimdir, kaç yaşında? İşte Hanzade Ofluoğlu'nun yaşamı ile ilgili bilgiler...

Survivor Hanzade kimdir, kaç yaşında? Survivor Hanzade Ofluoğlu'nun yaşamı ile ilgili detaylar...
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Survivor'da yarış tüm hızıyla devam ediyor. TV8 ekranlarında yayınlanan programda Hanzade Ofluoğlu, Gönüllüler takımında yarışıyor. Survivor Hanzade, çeşitli programlarda sunuculuk yaptı. Peki Survivor Hanzade kimdir, kaç yaşında?

SURVIVOR HANZADE KİMDİR?

Hanzade Ofluoğlu, 1988 yılında İzmir’de doğdu. 32 yaşında olan Hanzade Durmuş Ofluoğlu, ilk, orta ve lise eğitimini İzmir’de tamamladı. 17 yaşında Koç Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni kazanan Hanzade Ofluoğlu’nun İstanbul seyahati ve başarılarla dolu kariyeri başlamış oldu.

    Magazin Haberleri Bülteni (30 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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