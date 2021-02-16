Survivor Hanzade kimdir, nereli? Hanzade Ofluoğlu yaşı, boyu kaç, eşi kim?

Hanzade Ofluoğlu, önceki sezonlarda Survivor'ı sunan isimler arasında yer aldı. Dikkat çeken yarışmacı Survivor 2021 gönüllüler kadrosunda mücadele ediyor. 32 yaşındaki sunucu Hanzade Ofluoğlu, eğitimini İzmir'de tamamladı ve üniversite eğitimi ile İstanbul'da yaşamaya başladı. İşte, Survivor Hanzade biyografisi...

HANZADE OFLUOĞLU KİMDİR?HANZADE OFLUOĞLU KİMDİR?

Ofluoğlu, 1988 yılında İzmir’de dünyaya geldi. 32 yaşında olan Hanzade Durmuş Ofluoğlu, ilk, orta ve lise eğitimini İzmir’de tamamladı. 17 yaşında Koç Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni kazandı ve İstanbul macerası başlamış oldu. Başarılı isim Saygun Ofluoğlu ile evlidir.

HANZADE OFLUOĞLU MESLEĞİ VE KARİYERİ

Hanzade Ofluoğlu, üniversiteyi kazandıktan sonra geldiği İstanbul’da Var mısın Yok musun yarışmasına başvurdu. Uzun süre sonra geri dönüş alır ve bir süre sonra da Acun Ilıcalı ona bir teklif sunar. Okuldan mezun olduktan sonra Acun Ilıcalı'nın asistanı olarak çalışmaya başlamış oldu.

HANZADE OFLUOĞLU HASTALIĞI NEDİR?

Bir dönem geçirdiği kompülsif bozukluk ile mücadele ettiğini anlatan Hanzade 2.5 yılda normale dönebildiğini söyledi. Obsesis kompülsif bozukluk, obsesyon adı verilen takıntılı düşünce ve dürtüler ile kompulsiyon adı verilen yineleyici davranışlar ve zihinsel eylemlerden oluşan ve bugün düşünlerin günlük yaşamı etkilemesi düzeyine ulaşmasını ifade eder.