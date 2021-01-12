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12.01.2021 - 00:39 |

Survivor ikinci eleme adayı kim oldu? Adaya kim veda edecek? İşte, 2021 Survivor eleme adayları

'Survivor kim elendi?' sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. 2021 Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında ikinci dokunulmazlık yarışması da yapıldı ve ikinci eleme adayı belirlendi. Ayrıca yarışmacılardan biri de diskalifiye olma riskiyle karşı karşıya kaldı. Peki, Survivor eleme adayları kimler?

Survivor ikinci eleme adayı kim oldu? Adaya kim veda edecek? İşte, 2021 Survivor eleme adayları
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Gönüllüler takımı ilk dokunulmazlık oyununu kaybederek ilk isimi eleme potasına gönderdi. 11 Ocak Pazartesi ikinci eleme adayı için ada konseyinde olan takım yine gönüllüler oldu. Ünlülerde ise Cemal Hünal'ın rahatsızlığı izleyiciye 'diskalifiye mi olacak?' sorusunu sordurdu. Ancak Reşat Hacıahmetoğlu'nın ayağındaki sakatlığın durumuna göre yarışmaya veda edebileceği gündeme geldi. 

SURVİVOR İKİNCİ ELEME ADAYI KİM?

Survivor 2021 sezonunda dokunulmazlık heyecanı sürüyor. İkinci dokunulmazlık oyununu İlayda Şeker'in sayısı ile ünlüler takımı kazandı ve gönüllüler ikinci eleme adayını çıkardı. Survivor adasından ayrılması istenen ikinci aday ise Dora oldu.

2021 SURVİVOR ELEME ADAYLARI 

Yarışmanın geçtiğimiz akşam gerçekleştirilen ilk dokunulmazlık oyunu TV8'de ekrana geldi. Oyunu kaybeden gönüllüler oldu ve ilk eleme adayını çıkardı. Buna göre Survivor adasına veda edebilecek ilk isim Sena oldu. İkinci eleme adayı olarak gönüllüler Dora'yı yazdı.

SURVİVOR 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

 

Magazin Haberleri Bülteni (11 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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Cadde Yazarları

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