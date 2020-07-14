Survivor İlayda kimdir, kaç yaşında? Survivor İlayda Velibeyoğlu ne iş yapıyor, nereli?

Survivor 2020'nin bu akşam finalinde birinci olan isim belli olacak. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da yarışan isimlerden biri ise İlayda Velibeyoğlu oldu. Kısa bir süre sonra yarışmadan ayrılan Survivor İlayda'nın yaşamı gündemde araştırılıyor. Peki Survivor İlayda kimdir?

SURVIVOR İLAYDA KİMDİR?

Survivor yarışmasına sonradan katılan İlayda Gökdeniz Velibeyoğlu, 1999 yılında Almanya/ Frankfurt’da doğdu. Medipol Üniversitesi Tıp fakültesi 3. Sınıf öğrencisi ve profesyonel sporcu. Vakıfbank spor kulübünde başlayarak birçok takımda lisanslı voleybol oynadı. Daha sonra Fenerbahçe’ de lisanslı kürek çekti. Türkiye Şampiyonalarına katıldı. Şu anda aktif fitness yapıyor.