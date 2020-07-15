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HaberlerMagazin Haberleri Survivor ile ilgili flaş iddiaya Acun Ilıcalı'dan cevap geldi
15.07.2020 - 20:25 |

Survivor ile ilgili flaş iddiaya Acun Ilıcalı'dan cevap geldi

Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can oldu. Çok konuşulan bu şampiyonluğun ardından ortaya çarpıcı bir iddia atıldı. Barış Murat Yağcı'yı destekleyenler, sosyal medyada SMS oy sonuçlarıyla ilgili iddia ortaya attı. Ortaya atılan sahte belgede, Barış'ın SMS sonuçlarının daha fazla olduğu iddia edildi.Acun Ilıcalı'dan bu iddialara cevap geldi

Survivor ile ilgili flaş iddiaya Acun Ilıcalı'dan cevap geldi
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Survivor'da 5.5 ay süren mücadele sonunda, Cemal Can Canseven dün gece 2020 sezonunun şampiyonluğuna adını yazdırdı. Büyük gecenin sonunda, Survivor SMS oylamasında Barış’ın Cemal Can’dan daha çok oy aldığını gösteren sahte belge sosyal medyada yayıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Acun Ilıcalı, iddialarına yanıt verdi. Ünlü televizyoncu paylaşımında, "Birisi sahte bir belge uydursun, bizde inanalım..." ifadelerini kullandı.

ACUN ILICALI'DAN AÇIKLAMA

Sosyal medyada yayılan sahte noter belgesinde Barış Murat Yağcı’ya 812 bin 257 oy geldiği, Cemal Can’a ise 794 bin 297 oy atıldığı iddiasıyla ilgili Acun Ilıcalı Twitter adresinden açıklama yaptı. Acun Ilıcalı şunları söyledi;

Birisi sahte bir belge uydursun, bizde inanalım... Ne güzel bir dünya, ben de sahte mühürlü bir kağıda Boğaz Köprüsü benimdir yazacağım, bakalım veriyorlar mı? :)

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