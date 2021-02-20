TV8 kanalının ilgiyle takip edilen yarışması Survivor'da her yıl birbirinden başarılı ve hırslı yarışmacılar ter döküyor. Bu yıl en dikkat çeken isimler arasında bulunan ve yarışmada tüm gücünü ortaya koyan İsmail Balaban hakkında sorular peş peşe geliyor. Peki Survivor İsmail Balaban kaç yaşında, nereli? Survivor İsmail Balaban kimdir, ikizi kim? İşte İsmail Balaban hakkında merak edilenler...

SURVİVOR İSMAİL BALABAN KİMDİR?

İsmail Balaban, 3 Eylül 1987, Antalya doğumlu, Türk pehlivandır. 652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek iki kez başpehlivan unvanını kazanmıştır. 2013 yılında Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıktığı için kaybettiği başpehlivanlık finalinin 1.si ilan edilmiştir. Antalya'nın, Cengiz Elbeye'nin ardından son yıllarda çıkardığı Mehmet Yeşil Yeşil, Orhan Okulu ve Ali Gürbüz gibi önde gelen başpehlivanları arasında yer alan İsmail Balaban, imkansızlıklara rağmen pes etmeyerek er meydanının yıldızları arasına adını yazdırdı.

ŞAMPİYONADA MİNDERDE ADETA ESTİ

"Sarı Fırtına" lakaplı İsmail Balaban, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası'nda da minderde esti.

Dünya Etnospor Konfederasyonu, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Batıpark Spor Salonu'nda düzenlenen, 42 ülkeden yaklaşık 300 sporcunun katıldığı şampiyonada başpehlivan Balaban, +90 kiloda rakibi Ömer Yavuz'u yenerek zirvedeki yerini aldı.

İSMAİL BALABAN'IN İKİZİ KİM?





1987'de Elmalı (Akçay köyü) - Antalya'da dünyaya geldi. Kendisi gibi yağlı güreşçi olan Turan Balaban'ın ikizidir.

İsmail Balaban Güreş kariyeri

• 2012 Kırkpınar Başaltı üçüncülüğü

• 2013 Kırkpınar başpehlivanlığı

• 2014 Kurtdereli başpehlivanlığı

• 2014 Kırkpınar ikinciliği

• 2015 Kurtdereli ikincliği

• 2016 Kurtdereli üçüncülüğü

• 2017 Kırkpınar başpehlivanlığı

• 2018 Kurtdereli başpehlivanlığı

• 2019 Elmalı Yağlı Güreşleri ikinciliği

2. İsmail Balaban'ın altın kemeri kaldırdığı an

2. İsmail Balaban'ın altın kemeri kaldırdığı an

İsmail Balaban Başarıları

2012 yılında gerçekleşen 651. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltında üçüncü olarak başpehlivanlık kategorisinde mücadele etme hakkını kazandı. 2013 yılındaki 652. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finale kalıp başpehlivan olmayı başardı. 2014 yılındaki 653. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde Fatih Atlı'ya yenilerek 2. oldu. 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Orhan Okulu'yu yenerek 2. kez Başpehlivan oldu. 2013 yılında yapılan 652. Kırkpınar yağlı güreşlerinde ise Ali Gürbüz'e finalde yenildi. Fakat Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıkınca ve altın kemer İsmail Balaban'a verildi. Balaban, 2014 yılında, Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde aldığı başpehlivanlıktan sonra, 2015'te ikincilik, 2016'da üçüncülük ve ve 2018 yılında yeniden Kurtdereli başpehlivanı unvanını almıştır. İsmail Balaban Elmalı Yeşilyayla Yağlı Güreşleri'nde 2019 yılında final oynadı.

İSMAİL BALABAN'DAN SURVIVOR AÇIKLAMASI

İsmail Balaban Survivor 2021 macerası öncesinde Instagram hesabından yaptığı paylaşımda sevenlerine ve destekçilerine seslendi. Başpehlivan İsmail Balaban sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu açıklamalara yer verdi;

"Yeni bir yolculuk yeni bir serüven…”

“Hayatım boyunca bir çok hedefim oldu ve bu hedeflere ulaşmak için elimden gelen çabayı gösterdim.Gurur duyarak yaptığım ve kendi öz kültürümüz, mirasımız olan ata sporumuz yağlı güreşte çok güzel başarılar elde ettim ve hala en iyisi için çabalıyorum.

Maalesef dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle güreş müsabakalarından uzak kaldık, fakat çalışmaktan, inanmaktan ve azmimizden hiç bir şey kaybetmedik. Bu süreçte de her zaman kendimi görmek ve denemek istediğim survivor yarışmasına katılma kararı aldığımı bildirmek isterim.

Bu kararı vermemde ki en önemli etken; pek tabii yıllardır severek ve gururla yaptığım ata sporumuz yağlı güreşin daha çok kitle tarafından tanınması, bilinmesi ve desteklenmesine yardımcı olmak. Burada sadece İsmail Balaban olarak değil, çok değerli ve büyük bir camiayı temsil etmek için savaşacağımdan emin olabilirsiniz.

Bu nedenlerden dolayı çıkacağım bu yolculukta siz saygı değer güreş severlerin, camiamızın, başta Antalyalı hemşerilerim olmak üzere beni yağlı güreşteki başarılarımla tanıyıp seven, benimseyen tüm vatandaşlarımızın desteğini bekliyorum.”

Son yılların en ünlü güreşçilerinden biri olan İsmail Balaban, verdiği bir röportajda en unutamadığı finalini açıkladı. İşte o sözler;

“2014’Ü HİÇ UNUTAMADIM”

“Kırkpınar’da 3 kez finale çıktım. Alt boylarda da finallerim var. Hiçbirini unutamıyorum. Çok ayrı, çok güzel tecrübelerdi. 2014’de finalde Fatih Atlı’ya yenilmiştim. İkinci yılımda kazanabilecekken yenildim ve benim için gerçekten zor bir andı. Çok üzülmüştüm, ağlamıştım üzüntüden. Finale kadar geliyorsun, bir yıl önce kazanmışsın ama bir anda kaybediyorsun. Yenmek de yenilmek de güreşin içinde var ama dediğim gibi 2014’ü hiç unutamadım.”

İsmail Balaban, güreşe başladığı seneler ile şimdiki hayatı arasında ne gibi farklar olduğunu şu sözlerle dile getirdi;

“Biz güreşe başladığımız dönemde ailemiz çiftçilikle uğraşıyordu. Çok fazla maddi imkânımız yoktu. Zor zamanlar geçirdik maddi manevi olarak. Biz zamanında liseye gidememiştik imkansızlardan dolayı. Güreşten sonra ise açık öğretimden bitirdik. Sonradan da üniversiteyi kazandık. İkizim Akdeniz Üniversitesi, ben de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde Beden Eğitimi Bölümü’nü bitirdim. Şimdi ikizimle beraber yüksek lisans yapıyoruz. Bu güreşin getirdiği en basit şeylerden bir tanesi. Bugün sahip olduğumuz her şey güreşin sayesinde. Manevi olarak da insanlar tarafından sevildik, beğenildik, örnek gösterildik. Bunlar da çok önemli. Parayla pulla ölçülemezler.”

İsmail Balaban, Kırkpınar güreşlerine hangi tekniklerle hazırlandığını şu sözlerle anlattı;

“Biz yılın 12 ayı antrenman yapıyoruz. Yaptığımız iş çok zor spor ve çok iyi çalışmanız gerekiyor. Haftada 6 gün antrenman 1 gün dinlenme oluyor. Antrenmanların tabii ki kendine göre zorlukları var. Farklı programlarımız var. Şimdiki antrenman programımız kasım ayında bitiyor. 15-20 gün dinlenmeden sonra da bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Kış dönemi kuvvet dönemi. Bahar döneminde koşuyoruz. Sonradan yağlı antrenmanlar başlıyor. Yani hepsinin ayrı dinamikleri var. Koşular özellikle çok yıpratıcı oluyor.”

İsmail Balaban, yağlı güreşlere, gençlerin olan ilgisini şu sözlerle dile getirdi;

“Antalya’dan örnek verecek olursam, çok fazla yeni genç katılıyor. Aileler geliyor, ‘ben de çocuğumun sizin gibi olmasını istiyorum’ diyorlar. Tabii hepsine karşılık veremiyoruz ama çok güzel talepler var. Biz elimizden geldiğince gençlere örnek olmak istiyoruz. Hem sporcu profilimizle, hem eğitim yaşantımızla hem de özel hayatımızla. Elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah şu ana kadar başarmışızdır.”